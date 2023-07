NOVAS técnicas de segurança são reveladas; Veja agora

Os pagamentos por aproximação já existem há algum tempo, no entanto, se popularizaram muito no Brasil a partir de 2020. Sendo assim, grande parte dos brasileiros atualmente possuem um cartão de débito ou crédito que funcionam a partir da aproximação. Além disso, esse tipo de pagamento também pode ser feito através do celular.

O pagamento por aproximação, para quem não conhece, funciona ao aproximar o cartão de crédito ou débito da maquininha. Com isso, o pagamento é concluído, excluindo a necessidade de se digitar uma senha.

A modalidade de pagamento por aproximação também é uma das que mais crescem no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs), o número de transações feitas desta maneira no país aumentou cerca de 7 vezes no ano passado, em comparação com 2021.

Acredita-se que um dos fatores que impulsionou esse crescimento foi a pandemia de Covid-19, pois no pagamento por aproximação não há a necessidade de tocar na máquina.

Segurança do pagamento por aproximação

Apesar da facilidade que o pagamento por aproximação traz, muitas pessoas ainda possuem dúvidas com relação à segurança desta ferramenta. Isso porque o mecanismo permite que a compra seja feita sem a necessidade de inserir a senha, o que facilita o uso por parte de terceiros em casos de roubos e furtos.

Para aumentar a segurança nessas situações, os cartões que aceitam pagamento por aproximação possuem alguns mecanismos. Dentre eles, destaca-se o limite de compras diárias. Esse limite não permite que sejam feitas compras acima de um certo valor pela aproximação.

No entanto, o cartão ainda poderia ser utilizado por terceiros para realizar compras até esse limite. Para evitar essas situações, confira a seguir algumas dicas de utilização do pagamento por aproximação.

Dicas no cartão com aproximação

A primeira dica ao se utilizar um cartão que se aceita pagar por aproximação é sempre conferir o extrato das transações. Todos os bancos e instituições financeiras já fornecem aos seus clientes aplicativos para celular. Através deles, é possível acompanhar as compras que são aprovadas antes da chegada do extrato.



Com isso, é importante ficar atento a todas as transações, para ter certeza de que todas são reconhecidas. Caso uma transação não reconhecida seja identificada, ou em casos de perda, ou roubo do cartão, será necessário realizar o bloqueio.

O bloqueio do cartão pode ser feito através do próprio aplicativo dos bancos e instituições financeiras e, em seguida, será necessário solicitar um novo para o uso. No entanto, caso o cartão tenha sido perdido, e ainda exista a esperança de encontrá-lo, existe a possibilidade de apenas desativar o pagamento por aproximação no aplicativo.

Dessa forma, o cartão apenas poderá ser utilizado com a senha. Além desses cuidados, também existem algumas dicas na própria utilização do cartão com pagamento por aproximação, como conferir o valor antes de finalizar a compra.

Como o pagamento por aproximação torna a compra mais dinâmica, muitas pessoas acabam finalizando a transação sem conferir o valor em questão. Além disso, também é importante ficar de olho na distância entre o cartão e a maquininha no momento da aproximação, que deve ser de 4 cm. Isso porque, caso o cartão esteja muito perto, ou muito longe, o pagamento não será realizado, causando transtornos no momento da compra.