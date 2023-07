NOVIDADE! Amazon anuncia o lançamento de cartão de crédito com VÁRIOS benefícios

Em breve, uma das maiores varejistas do Brasil está prestes a apresentar seu próprio cartão de crédito, marcando sua entrada no mercado de serviços financeiros. Na última quarta-feira (26), os consumidores foram surpreendidos com uma página de cadastro no site da Amazon, que revela os detalhes empolgantes deste novo produto.

A entrada no setor financeiro representa um passo ousado, mas também uma oportunidade de ampliar sua atuação e consolidar ainda mais sua posição como líder no mercado varejista do Brasil.

Os detalhes completos sobre os requisitos para solicitar o cartão e as condições de uso serão anunciados em breve. Mas, para que você tenha acesso a todas as informações já disponibilizadas, inclusive sobre as características imediatas que esse cartão da Amazon promete, organizamos esse texto.

Portanto, vem com a gente nessa leitura.

A incorporação das fintechs no setor de varejo

À medida que o mercado evolui, cada vez mais grandes varejistas estão percebendo o potencial desse caminho, especialmente aquelas que já contam com uma ampla base de clientes estabelecida.

Os cartões próprios se tornaram uma aposta significativa para essas empresas, pois representam uma forma eficaz de fidelizar os clientes. Ao adquirir um cartão de crédito vinculado à varejista, os consumidores têm acesso a condições especiais exclusivas dentro da loja.

Por outro lado, a empresa ganha através das compras realizadas por meio do cartão. Além de fortalecer o vínculo com o cliente, a varejista aumenta as vendas internas, impulsionando o consumo de seus produtos e serviços.

Além disso, com o cartão de crédito próprio, a empresa pode obter insights valiosos sobre o comportamento de compra de seus clientes, o que possibilita a personalização de ofertas e estratégias de marketing direcionadas.

Enfim, com esse anúncio, a Amazon entra para um grupo de varejistas, já composto por grandes nomes, como a Americanas, Maria e Magalu, que disponibilizam cartão de créditos próprios.

“Estamos sempre em busca de oportunidades para aprimorar a experiência de compra de nossos clientes no Brasil e muito satisfeitos em apresentar gradativamente os cartões de crédito Amazon Prime e Amazon.com.br.”, enfatizou a Amazon.

Benefícios previstos do cartão da Amazon

De acordo com as informações já disponíveis, este cartão de crédito inovador vem com uma série de vantagens incríveis para os clientes. Confira:

Anuidade Grátis: A conta digital não cobrará taxa de anuidade. Isso significa que os titulares do cartão poderão usufruir de todos os benefícios e recursos sem se preocupar com taxas adicionais;

Recompensas Generosas: Uma das principais atrações do cartão de crédito Amazon é o programa de recompensas que acompanha a conta digital. Ao realizar compras na Amazon.com.br, os usuários ganharão um incrível reembolso de 3% em pontos, permitindo-lhes acumular economias para futuras compras;

é o programa de recompensas que acompanha a conta digital. Ao realizar compras na Amazon.com.br, os usuários ganharão um incrível reembolso de 3% em pontos, permitindo-lhes acumular economias para futuras compras; Cashback em Categorias Selecionadas: Além disso, os clientes poderão usufruir de vantagens especiais em outras categorias de gastos. Nos restaurantes, farmácias, entretenimento, viagens e compras internacionais, eles receberão 2% de volta em pontos, tornando essas atividades ainda mais gratificantes;

Cashback em Gastos Gerais: Mesmo em outros estabelecimentos, como postos de gasolina e diversos outros comércios, os portadores do cartão ainda poderão aproveitar 1% de reembolso em pontos. Dessa forma, cada compra contribuirá para a construção de um valioso saldo de pontos;

Parcelamentos Estendidos: A Amazon oferecerá aos clientes a flexibilidade de parcelar suas compras em até 15 vezes sem juros. Essa vantagem permitirá que os consumidores distribuam seus pagamentos de forma conveniente, sem impactar o orçamento de uma só vez.

Observação

Vale ressaltar ainda que, a notícia de que a Amazon vai se tornar um banco ainda não é confirmada, pelo menos até o momento.

Além disso, é importante esclarecer que, embora o cartão seja vinculado à Amazon e traga benefícios específicos para os clientes da empresa, ele é gerenciado e administrado pelo Bradesco e possui a bandeira Mastercard, o que na realidade proporciona uma série de vantagens adicionais para os usuários.

Um dos principais benefícios associados ao uso de um cartão Mastercard é a participação no seu renomado programa de pontos.

Através deste programa, os usuários têm a oportunidade de acumular pontos a cada compra realizada, o que lhes permite desfrutar de descontos e vantagens exclusivas em uma ampla variedade de produtos e serviços.