Novidade incrível sobre o FGTS acaba de ser anunciada aos brasileiros

O Governo Federal divulgou a data de lançamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Digital, destinado aos empregadores. A partir de agosto deste ano, será promovida uma fase de testes para a implementação do novo sistema.

Seguindo as recomendações, todas as empresas obrigadas a realizar o recolhimento do FGTS devem estar atentas às novas regras e buscar participar do período experimental, que se estenderá de 16 de agosto a 3 de novembro. A obrigatoriedade do uso do FGTS Digital entrará em vigor em janeiro de 2024, de acordo com o cronograma apresentado pelas autoridades.

A introdução da nova sistemática do FGTS Digital trará mudanças significativas no processo de cumprimento das obrigações de recolhimento do FGTS. A transição para esse novo sistema permitirá uma maior eficiência, transparência e segurança nas operações relacionadas ao fundo.

Conheça o FGTS Digital

O FGTS Digital é um conjunto de sistemas desenvolvidos com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelos empregadores. Essa solução tecnológica busca garantir que os valores devidos aos trabalhadores sejam corretamente depositados em suas contas vinculadas.

Com o FGTS Digital, os empregadores terão acesso a uma série de recursos e funcionalidades que simplificarão o cumprimento de suas obrigações. Será possível emitir guias personalizadas de forma rápida, consultar extratos, solicitar compensação ou restituição de valores e até mesmo contratar parcelamentos.

Essa iniciativa visa modernizar e otimizar o processo de recolhimento do Fundo de Garantia, eliminando burocracias e facilitando a gestão dos empregadores. Por meio do uso de tecnologia, espera-se reduzir erros, agilizar o acesso às informações e aumentar a transparência nas operações relacionadas ao FGTS.

O FGTS Digital proporcionará aos empregadores uma maior autonomia e controle sobre suas obrigações, permitindo que cumpram suas responsabilidades de forma mais eficiente. Além disso, a plataforma oferecerá um ambiente seguro para a realização de todas as transações relacionadas ao FGTS.

Essa nova ferramenta representa um avanço significativo na gestão do Fundo de Garantia, simplificando os processos e oferecendo uma experiência mais intuitiva e ágil para os empregadores. A expectativa é de que essa tecnologia contribua para uma maior conformidade por parte das empresas, garantindo que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e que os valores do FGTS sejam corretamente depositados.

O Governo Federal ressalta a importância da adesão dos empregadores ao FGTS Digital, incentivando a participação no período de testes e familiarização com a plataforma. Essa fase experimental permitirá identificar eventuais ajustes e aprimoramentos necessários antes da implementação definitiva do sistema.

Recolhimento de valores via PIX



Com a implementação do FGTS Digital, haverá uma mudança significativa no método de recolhimento dos valores devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Agora, esse processo será realizado exclusivamente por meio do PIX, sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central.

Para facilitar essa transição, os boletos gerados no sistema do FGTS Digital contarão com um QR Code, que poderá ser lido e pago diretamente pelo aplicativo ou site da instituição financeira do empregador. Dessa forma, as empresas precisarão estar com seus sistemas bancários devidamente preparados para utilizar esse canal de pagamento.

Essa nova forma de recolhimento via PIX trará maior praticidade e agilidade para as empresas, simplificando o processo de pagamento do FGTS. Ao utilizar essa tecnologia, os empregadores poderão realizar as transações de forma mais rápida e segura, garantindo o cumprimento das obrigações e facilitando o controle das operações relacionadas ao Fundo.