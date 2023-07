O Novo FIES é uma porta de entrada fundamental para o ensino superior em diversos cursos de graduação. Já que com esse programa, os estudantes têm a oportunidade de realizar toda a formação pagando apenas os encargos bancários, e as mensalidades só precisam ser quitadas após a conclusão do curso.

Novo FIES: novidades promissoras para estudantes de baixa renda

Ao que parece, o Novo FIES passará por mais uma mudança para atender a um público ainda mais amplo. Visto que a última atualização do Fundo de Financiamento Estudantil abrangeu a oferta de taxa zero de juros para os estudantes que mais necessitam. Em suma, esse programa é um dos principais destaques da gestão federal do PT e é de responsabilidade do Ministério da Educação, em conjunto com o PROUNI e SiSU.

Introdução de cotas no FIES

Em suma, o Ministério da Educação tem a intenção de apresentar uma proposta à equipe econômica referente à introdução de cotas dentro do FIES. A fim de beneficiar alunos que se autodeclararam negros e indígenas, que possuam deficiência ou que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas.

Atualmente, o programa não possui um sistema de reserva de vagas, o que significa que o estudante concorre com todos os inscritos para as mesmas opções de curso. Além disso, a proposta também visa possibilitar a renegociação de dívidas vencidas até junho deste ano com o FIES. Anteriormente, a renegociação era válida apenas para dívidas contraídas até 2021, mas o prazo foi estendido.

Contudo, outra proposta do MEC é absorver, por meio do Fundo Garantidor do Fies, as dívidas estudantis de estudantes falecidos. Atualmente, esse valor é coberto pelo seguro contratado no momento da assinatura do contrato do programa.



Você também pode gostar:

Mudanças no FIES

Ao analisar as mudanças no programa, as instituições particulares de ensino superior têm apresentado algumas propostas, como:

Aumento nos limites.

Concessão de financiamento de 100% da mensalidade.

Amortização do empréstimo vinculada ao desempenho do aluno após a formatura.

Carência de pagamento para aqueles que perderem o emprego.

Prioridade no programa para os cursos com maiores oportunidades de emprego.

De modo geral, essas mudanças têm como objetivo aumentar o número de inscritos, que tem diminuído ano após ano, e reduzir a inadimplência, que já totalizava R$ 11 bilhões até março deste ano.

Como se inscrever no FIES? Confira o passo a passo

A inscrição no FIES é um processo simples e acessível para estudantes que desejam obter financiamento estudantil para o ensino superior. Para iniciar o processo de inscrição, você precisará acessar o sistema de inscrição do FIES durante o período determinado no edital. Certifique-se de que possui um cadastro no “Login Único” do governo federal, chamado conta gov.br.

Caso não tenha uma conta gov.br, você será direcionado para a página do gov.br, onde deverá efetuar seu cadastro preenchendo todas as informações solicitadas.

Preencha as informações necessárias

Após concluir o cadastro no gov.br, você será direcionado automaticamente para o sistema de inscrição do FIES. Neste momento, você precisará preencher todas as informações solicitadas pelo sistema. Certifique-se de fornecer com precisão todos os dados pessoais e acadêmicos requeridos.

Conclusão da inscrição

Após preencher todas as informações solicitadas, revise cuidadosamente os dados fornecidos para garantir que estejam corretos e atualizados. Desse modo, certifique-se de verificar se todas as seções obrigatórias foram preenchidas adequadamente. Após a revisão, envie sua inscrição.

Acompanhamento e resultados

Após concluir a inscrição, acompanhe as informações e atualizações fornecidas pelo sistema. Fique atento às datas divulgadas pelo FIES para a divulgação dos resultados e outras etapas do processo seletivo. Os resultados serão disponibilizados no próprio sistema de inscrição, e você poderá verificar se foi selecionado para o financiamento.