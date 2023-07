NOVO AUXÍLIO ESTUDANTIL de até R$2.000 É CONFIRMADO; veja como você pode receber

O Governo Federal anunciou o reajuste dos auxílios de fomento tecnológico e de extensão. De acordo com as informações oficiais, os patamares de pagamentos podem subir em até 94% a depender do grupo atendido. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq) estima que mais de 6,5 mil bolsistas serão beneficiados.

O aumento varia de acordo com a modalidade de estudo a que o aluno atende. Mas de antemão, o Governo Federal já confirmou que todos eles deverão receber o saldo já a partir do próximo mês de agosto deste ano. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação confirma que oito modalidades serão atendidas.

Tais modalidades variam desde a formação de recursos humanos até atividades de extensão na comunidade. No último mês de fevereiro, o Governo Federal chegou a anunciar que:

Auxílios de mestrado passariam de R$ 1,500 para R$ 2.100;

Bolsas de doutorado passariam de R$ 2.200 para R$ 3.100.

Ainda segundo o Ministério, para bancar o aumento na bolsa, o Governo Federal vai precisar desembolsar R$ 202 milhões. Tais recursos serão oriundos do CNPq, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e de instituições parceiras como Embrapa e Fiocruz, por exemplo.

“As bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora constituem mais um instrumento para a transferência de conhecimento e geração de inovação”, disse a Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB).

“O reajuste que anunciamos hoje reflete o compromisso do nosso governo com as pesquisadoras e pesquisadores do país e com a ciência como instrumento para a superação dos mais diferentes desafios e como pilar do desenvolvimento nacional, sendo a inovação um dos principais elementos da política de reindustrialização do Brasil em novas bases tecnológicas”, completou a ministra em nota.

O tamanho dos reajustes nos auxílios



Abaixo, você pode ver a lista completa de reajustes em cada uma das áreas de atuação:

Iniciação Tecnológica e Industrial

Nível A: de R$ 400 para R$ 700;

Nível B: de R$ 161 para R$ 300.

Desenvolvimento Tecnológico e Industrial

Nível A: de R$ 4.000 para R$ 5.200;

Nível B: de R$ 3.000 para R$ 3.900;

Nível C: de R$1.100 para R$ 1.430.

Apoio à Difusão do Conhecimento

Nível 1A: de R$ 4.000 para R$ 5.200;

Nível 1B: de R$ 3.000 para R$ 3.900;

Nível 1C: de R$ 1.100 para R$ 1.430;

Nível 2A: de R$ 483 para R$ 700;

Nível 2B: de R$ 241 para R$ 300;

Nível 2C: de R$ 161 para R$ 200.

Iniciação ao Extensionismo

Especialista Visitante

Nível 1: de R$ 5.000 para R$ 6.500;

Nível 2: de R$ 3.500 para R$ 4.550;

Nível 3: de R$ 2.500 para R$ 3.250.

Extensão no País

Nível A: R$ 4.000 para R$ 5.200;

Nível B: R$ 3.000 para R$ 3.900;

Nível C: R$ 1.100 para R$ 1.430.

Apoio Técnico em Extensão no País

Nível A: de R$ 550 para R$ 770;

Nível B: de R$ 400 para R$ 560.

Fixação e Capacitação de Recursos Humanos

Nível A: de R$ 6.000 para R$ 7.800;

Nível B: de R$ 5.000 para R$ 6.500;

Nível C: de R$ 4.500 para R$ 5.850;

Nível D: de R$ 4.000 para R$ 5.200;

Nível E: de R$ 3.500 pra R$ 4.550;

Nível F: de R$ 3.000 para R$ 3.900;

Nível G: de R$ 2.500 para R$ 3.250;

Nível H: de R$ 1.500 para R$ 1.950;

Nível I: de R$ 800 para R$ 1.040.

Aumento foi promessa de campanha

Vale lembrar que a elevação do valor dos auxílios do CNPq foi uma das principais promessas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado.

“A Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) tem um caráter estratégico e central para o Brasil se transformar em um país efetivamente desenvolvido e soberano, no caminho da sociedade do conhecimento. Essa diretriz é fundamental para nosso governo e implica combinar educação universal de qualidade, pesquisa científica básica e tecnológica, inovação e inclusão social. Para tal, é necessário recompor o sistema nacional de fomento do desenvolvimento científico e tecnológico, via fundos e agências públicas como o FNDCT, o CNPq e a CAPES”, diz o plano de governo do petista.