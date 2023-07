NOVO AVISO GERAL para brasileiros que tem carteira de identidade acaba de sair

O novo RG, também conhecida como Carteira de Identidade Nacional (CIN), é um marco na história dos documentos de identidade no Brasil. O governo federal informou na última quarta-feira(19/07) que já temos mais de um milhão de emissões do Novo RG, trazendo maior segurança e praticidade para os cidadãos brasileiros. Você já tem o novo RG? Confira vantagens e como tê-lo gratuitamente.

A Evolução do RG – CIN

O novo RG foi criado para ser um documento mais seguro, com o objetivo de reduzir incidências de falsificação e fraudes. Antes, um mesmo cidadão poderia ter um número de RG por estado, além do CPF.

“A segurança e credibilidade do Cadastro de Pessoas Físicas agora também ficará disponível para a nova RG. O documento utiliza o CPF como número único de identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos”, explicou Alexandre Amorim, presidente do Serpro.

Características da CIN

A CIN apresenta diversas características que a tornam uma opção mais segura e versátil para os cidadãos brasileiros. Ela possui:

Um único número de identificação, o CPF.

Um QR Code para verificação da autenticidade do documento.

O mesmo código internacional usado em passaportes, o MRZ, permitindo sua utilização como documento de viagem.

Pode ser emitida em papel, policarbonato (plástico) ou digitalmente através do aplicativo GOV.BR.

É válida em todo o território nacional.

Se o cidadão esquecer o documento físico, ele pode apresentar a versão digital através do celular.

Benefícios do Novo RG(CIN)

A troca pelo novo modelo de RG é gratuita

“Alcançar esta marca foi um passo importante, mas vamos trabalhar muito para que os demais estados também implantem o novo RG até o prazo definido pela Lei nº 14.534, de 2023″, pontuou Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Implementação Nacional do Novo RG(CIN)



Atualmente, o novo RG é emitido em 12 estados brasileiros. A Receita Federal, o Serpro e o MGI estão trabalhando em conjunto com os demais estados para viabilizar a implantação nacional do novo documento.

Estados que estão aptos para emissão da CIN(novo RG)

Até o final do último mês, havia 12 estados brasileiros que já estavam aptos a emitir a nova CIN. São eles:

Acre Alagoas Amazonas Goiás Mato Grosso Minas Gerais Pernambuco Piauí Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Santa Catarina

Esses estados já aderiram ao novo modelo de documento, proporcionando mais segurança e praticidade para seus cidadãos.

A Implementação da CIN no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a emissão da CIN já foi iniciada para indivíduos com até 18 anos de idade. O Departamento de Trânsito do Rio (Detran-RJ) já havia começado a emitir o documento para crianças de zero a 11 anos desde janeiro.

A nova CIN será fornecida a crianças e adolescentes que solicitarem a primeira via do RG em qualquer posto do Detran. É necessário apresentar certidão original de nascimento com o CPF ou a certidão original e o documento de inscrição no CPF. A nova Carteira de Identidade Nacional é gratuita, assim como suas renovações. Se o cidadão desejar a opção em plástico, haverá cobrança por parte do estado emissor.

Adolfo Konder, presidente do Detran-RJ, ressalta que a CIN evita registros duplos e dificulta fraudes. “Hoje, a pessoa pode tirar um RG diferente em cada estado da federação. Com a CIN, isso vai acabar”, afirmou.

Os jovens que ainda não possuem o CPF, emitido pela Receita Federal, receberão o modelo antigo de RG. É possível fazer a inscrição no CPF pelo site da Receita ou em unidades conveniadas, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e cartórios de Registro Civil.

A Tecnologia Blockchain no Novo RG(CIN)

O novo RG adota a plataforma blockchain b-Cadastros, desenvolvida pelo Serpro em parceria com a Receita Federal do Brasil. Esta tecnologia permite a troca de informações e a atualização da situação do CPF no novo RG de maneira mais rápida e eficiente.

“A tecnologia blockchain desempenha um papel fundamental na proteção dos dados pessoais e na prevenção de fraudes, contribuindo para o avanço do projeto do novo RG e para uma experiência digital mais segura para os cidadãos brasileiros“, detalhou Alexandre Amorim.

A blockchain traz vantagens como a imutabilidade dos dados e a descentralização, que reduz a vulnerabilidade a ataques cibernéticos.

O novo RG representa um grande avanço na segurança e praticidade dos documentos de identidade no Brasil. O uso da tecnologia blockchain, a unificação do número de identificação e a disponibilidade em formato digital são alguns dos benefícios que este novo documento traz para os cidadãos brasileiros.

Validade da CIN

O prazo de validade da nova CIN varia de acordo com a faixa etária do cidadão:

5 anos para crianças de zero a 12 anos incompletos

10 anos para pessoas de 12 a 60 anos incompletos

Validade indeterminada para quem tem acima de 60 anos