Novo bônus disponível para os inscritos no CadÚnico

Os beneficiários do CadÚnico foram surpreendidos com um novo bônus do programa, que visa facilitar a transição para o avanço tecnológico representado pelo sinal 5G.

Sendo assim, se você está inscrito e é um dos milhares de brasileiros que ainda assiste televisão por meio de antenas parabólicas tradicionais, é importante estar ciente das mudanças que estão por vir.

Com a implantação do sinal 5G, as antenas parabólicas tradicionais na faixa de 3,5 GHz deixarão de funcionar, tornando-se necessária a adoção da nova antena parabólica digital para continuar desfrutando de seus programas favoritos.

Para auxiliar nesse processo, o governo federal anunciou a disponibilização de kits gratuitos para famílias cadastradas no CadÚnico em mais de 1.600 municípios brasileiros.

Com isso, essa medida tem beneficiado até o momento mais de 500 mil famílias, garantindo que elas não sejam prejudicadas com a mudança tecnológica.

Portanto, se você é um beneficiário do CadÚnico e ainda possui uma antena parabólica tradicional, é essencial buscar informações sobre a disponibilidade do kit gratuito em sua região e realizar a substituição o quanto antes.

Dessa forma, você estará preparado para a transição e continuará desfrutando de sua programação preferida sem interrupções causadas pela incompatibilidade tecnológica.

Enfim, para contribuir nesse aspecto, organizamos esse texto. Vem com a gente esclarecer várias dúvidas sobre esse novo bônus disponibilizado pelo sistema.

O que é o kit de antena digital do governo?

Primeiramente, como mencionamos, tendo em vista o processo de migração para o sinal digital em todo o país e com o objetivo de assegurar que todos tenham acesso ininterrupto à TV, foi disponibilizada a aquisição do Kit Antena Digital do CadÚnico.

Esse pacote é composto por:

Conversor digital;

Antena (corpo da antena);

Fonte de alimentação;

Cabo RCA;

Varetas e suporte com mastro;

Parafusos, porcas e arruelas para instalação;

8 metros de cabo coaxial;

Controle remoto com pilhas.



Para garantir uma instalação perfeita e sem complicações, a troca do equipamento será realizada por técnicos altamente capacitados do programa Siga Antenado.

Assim, esses técnicos irão até a casa dos beneficiários no dia agendado para executar todo o processo de instalação.

É importante ressaltar que para receber o kit gratuito de antena digital, é necessário que o beneficiário do CadÚnico já possua uma antena parabólica tradicional instalada e em funcionamento.

Dessa forma, a transição para o novo equipamento será mais simples e rápida.

Quem será beneficiado pela antena digital pelo CadÚnico?

Como mencionamos, o Programa de Distribuição de Kit Antena Digital visa garantir o acesso à tecnologia digital para a população brasileira cadastradas no Cadastro Único.

Porém, é necessário que essas famílias utilizem equipamentos antigos em pleno funcionamento;.

Além disso, para se qualificar ao benefício, é necessário que a renda familiar seja de até três salários mínimos. Essa medida visa direcionar o auxílio a quem realmente necessita, proporcionando uma transição suave para a nova era digital.

O acesso ao programa também está vinculado ao local de residência, sendo restrito às famílias que residem em uma das capitais brasileiras ou em municípios com mais de 500 mil habitantes. Essa abordagem visa priorizar as áreas mais densamente povoadas, onde a infraestrutura digital tende a ser mais acessível.

Como solicitar o agendamento?

Por fim, para realizar o agendamento da troca dos kits, o processo é simples e pode ser feito de duas maneiras: por meio de ligação para o número 0800 729 2404 ou acessando o site sigaantenado.

Ao acessar o site, é necessário informar alguns dados pessoais, como o número do CPF, juntamente com o Número de Inscrição Social (NIS), para que o cadastro seja validado e o agendamento seja concluído.

Além disso, é importante destacar que, caso o interessado não seja elegível para receber o kit gratuitamente do CadÚnico, há a possibilidade de adquiri-lo em lojas de material de construção ou estabelecimentos especializados em produtos eletrônicos.

Em conclusão, para verificar se sua cidade está habilitada a realizar o agendamento para a troca de kits, recomendamos acessar a lista completa disponibilizada no site oficial do Ministério das Comunicações.

Assim, Caso conste o nome da sua cidade na lista, o procedimento para a troca do kit de antena digital é bastante simples.

Basta entrar em contato por meio do número 0800 729 2404, onde uma equipe estará pronta para auxiliá-lo no agendamento. Ou então, você pode agendar diretamente no site.