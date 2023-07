NOVO CALENDÁRIO DO PIS 2023 foi confirmado com valor de R$ 1.320 e já está liberado na SEGUNDA-FEIRA (31/07; veja COMO SACAR PIS 2023 de VALOR MAIOR

O PIS (Programa de Integração Social) é um benefício pago aos trabalhadores do setor privado que atendem a determinados requisitos. O calendário do PIS 2023 já foi divulgado e muitas pessoas estão ansiosas para saber quando e como receberão o benefício.

Neste artigo, vamos abordar todas as informações importantes sobre o calendário PIS 2023, incluindo as datas de pagamento, os valores e como sacar o PIS.

O que é o PIS?

O PIS é um programa criado pelo governo federal para promover a integração entre o trabalhador e o desenvolvimento das empresas. Ele é administrado pela Caixa Econômica Federal e tem como objetivo distribuir parte dos lucros do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para os trabalhadores que se enquadram nos critérios estabelecidos.

Quem tem direito ao PIS?

Para ter direito ao PIS, é necessário preencher os seguintes requisitos:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base do calendário PIS;

Ter recebido uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

PIS/PASEP há pelo menos cinco anos; Estar inscrito nohá pelo menos cinco anos;

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Calendário PIS 2023

O calendário PIS 2023 foi divulgado pelo governo federal e estabelece as datas de pagamento do benefício de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Confira as datas abaixo:



Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro 17/02/2023 Fevereiro 17/02/2023 Março 17/03/2023 Abril 17/03/2023 Maio 14/04/2023 Junho 14/04/2023 Julho 16/05/2023 Agosto 16/05/2023 Setembro 16/06/2023 Outubro 16/06/2023 Novembro 14/07/2023 Dezembro 14/07/2023

É importante ressaltar que o calendário PIS 2023 pode sofrer alterações ao longo do ano, por isso, é fundamental ficar atento às informações atualizadas divulgadas pela Caixa Econômica Federal.

Como sacar o PIS?

Existem diversas formas de sacar o PIS, e o trabalhador pode escolher a opção que for mais conveniente. Veja abaixo as opções disponíveis:

1. Cartão Cidadão: Se você possui o Cartão Cidadão, pode sacar o PIS nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Basta inserir o cartão, digitar a senha e seguir as instruções na tela.

2. Agências da Caixa: Caso não possua o Cartão Cidadão, é possível sacar o PIS nas agências da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e o número do PIS.

3. Crédito em conta: Se você é correntista da Caixa Econômica Federal, o valor do PIS pode ser creditado diretamente em sua conta. Verifique se possui essa opção disponível em sua conta.

4. Crédito automático: Os trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal e atendem aos critérios estabelecidos pelo banco podem receber o PIS por meio de crédito automático. Nesse caso, o valor do benefício é depositado diretamente na conta do trabalhador, sem a necessidade de realizar qualquer tipo de saque.

Valor do PIS 2023

O valor do PIS 2023 é calculado de acordo com o tempo de trabalho do trabalhador no ano-base do calendário PIS. Quanto mais meses trabalhados, maior será o valor do benefício. Confira abaixo a tabela com os valores do PIS 2023:

Meses Trabalhados Valor do PIS 2023 1 mês R$ 100,00 2 meses R$ 200,00 3 meses R$ 300,00 4 meses R$ 400,00 5 meses R$ 500,00 6 meses R$ 600,00 7 meses R$ 700,00 8 meses R$ 800,00 9 meses R$ 900,00 10 meses R$ 1.000,00 11 meses R$ 1.100,00 12 meses R$ 1.200,00

Lembrando que esses valores são referentes ao salário mínimo vigente no ano do calendário PIS 2023.

Ademais, o calendário PIS 2023 estabelece as datas de pagamento do benefício aos trabalhadores do setor privado. É fundamental ficar atento às datas para não perder o prazo de recebimento.

Além disso, é importante saber como sacar o PIS e estar ciente do valor a ser recebido. Se você preenche os requisitos para receber o PIS, não deixe de acompanhar as informações atualizadas divulgadas pela Caixa Econômica Federal.