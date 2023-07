Novo card principal do UFC 291 revelado com Dustin Poirier x Justin Gaethje 2 pelo título do BMF

Com uma luta dos médios removida e uma luta dos leves adicionada, o card principal do UFC 291 parece um pouco diferente do que era há uma semana.

Durante a transmissão do UFC Londres neste sábado, foi revelado o card principal atualizado do evento, que acontece no dia 29 de julho, na Vivint Arena, em Salt Lake City. O pay-per-view é encabeçado por uma revanche entre os ex-campeões interinos dos leves Dustin Poirier e Justin Gaethje enquanto lutam pelo título vago do “BMF”.

A maior mudança na escalação do pay-per-view viu a luta entre Paulo Costa e Ikram Aliskerov fracassar, já que os dois lutadores foram transferidos para o UFC 294 em outubro – com Costa enfrentando Khamzat Chimaev e Aliskerov enfrentando Nassourdine Imavov.

O evento co-principal do segundo evento pay-per-view do mês traz o ex-campeão dos meio-pesados ​​Jan Blachowicz dando as boas-vindas ao ex-campeão dos médios Alex Pereira para a divisão em uma luta decisiva de 205 libras.

O card principal termina com o bicampeão Stephen Thompson enfrentando Michel Pereira pelo cinturão dos meio-médios, o ex-campeão interino dos leves Tony Ferguson enfrentando Bobby Green e a abertura do pay-per-view entre Michael Chiesa e Kevin Holland.

A escalação preliminar ainda não foi definida, mas inclui Derrick Lewis x Marcos Rogério de Lima, no peso-pesado. As preliminares televisionadas vão ao ar na ABC e na ESPN a partir das 20h ET.

Confira abaixo o card principal atualizado do UFC 291.

Cartão principal, 22:00 ET, ESPN + PPV