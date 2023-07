Novo carro de Brittany Mahomes gera polêmica entre fãs da NFL

Bretanha Mahomes teve uma relação complexa com Fãs da NFLcom alguns apreciando seu conteúdo enquanto outros recorrendo a trollar a empresária e seu cunhado, Jackson Mahomes.

Em uma reviravolta surpreendente, A última atualização de mídia social de Brittany sobre ela carro novo conseguiu captar a atenção de todos.

O família mahomes tinha embarcado em uma viagem para Las Vegas para um evento especial chamado ‘O jogo,‘ apresentando estrelas do futebol Patrick Mahomes e Travis Kelce confrontado com lendas do basquete Stephen Curry e Klay Thompson. Durante o evento, a família compartilhou destaques emocionantes com seus seguidores.

No entanto, foi em um post posterior onde Bretanha revelou um vislumbre de seu carro novo que as coisas realmente decolaram. O veículo em questão era um requintado Escaladacom um exterior elegante e um interior azul claro.

O post de mídia social de Brittany Mahomes revelando “Mom Mobile” desencadeia reações mistas entre os fãs da NFL

Levando para as redes sociais, Bretanha partilhou o seu entusiasmo, escrevendo, “Mamãe tem um novo celular para mamãe.” Em um vídeo, ela ainda se dirigiu à filha libras esterlinas, que estava sentado no banco de trás. Foi um momento que mostrou a rapidez com que libras esterlinas estava crescendo como Bretanha tentou envolver seu filho de dois anos em uma conversa sobre o novo veículo.

Enquanto seguidores da Bretanha foram rápidos em enchê-la de parabéns e elogios, nem todos ficaram impressionados. Usuários do Redditem particular, expressaram sua insatisfação com o preço do carro novo.

Começando por volta $ 80.000, o Escalada oferece vários upgrades que podem elevar seu custo para aproximadamente $ 100.000 ou ainda mais alto.

Bretanha Mahomes continua a ser uma figura polarizadora entre NFL fãs, e seu novo carro apenas adicionou combustível ao debate em andamento em torno de sua personalidade pública. Enquanto o família mahomes aproveita seu tempo em Las Vegas, resta saber como BretanhaA mais recente aquisição da empresa moldará a opinião pública nos próximos dias.