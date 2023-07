Novo CICLONE atingirá o Brasil até QUARTA(26)

A semana começa com uma notícia surpreendente para os brasileiro. Nesta segunda-feira (24), a presença de uma frente fria, que mesmo movendo-se para o oceano, provoca a formação de instabilidades, principalmente no sul e sudeste do Rio Grande do Sul. Aqui, o potencial para temporais é mais alto. A cidade de Porto Alegre voltará enfrentar chuva pela tarde e noite, e as temperaturas começarão a cair.

Na terça-feira, a frente fria se distancia ainda mais para o oceano. Contudo, a atuação de um cavado no estado do Rio Grande do Sul mantém o clima bastante instável em todo o centro-sul gaúcho. A chuva mais intensa se concentra mais ao sul, com previsão de acumulados de 50mm em Bagé e 60mm em Rio Grande/Pelotas neste dia.

Foto: Getty Images

CICLONE na Quarta-feira (26)

Este cavado, que se forma na terça-feira, dá origem na quarta-feira a um novo ciclone. Neste dia, o ciclone atuará bem próximo à costa da Região Sul, entre o Uruguai e o sul gaúcho, trazendo chuva mais forte para o Rio Grande do Sul. Mas também aumenta as condições de chuva em Santa Catarina e no Paraná, devido à circulação dos ventos.

Nota importante! Este ciclone não deve provocar ventos tão fortes quanto o último que atuou sobre o Sul do Brasil. Contudo, há previsão de rajadas variando de 40 a 60km/h sobre a maior parte do Rio Grande do Sul nos próximos dias, especialmente entre quarta e quinta-feira.

Previsão para Quinta-feira (27) e Sexta-feira (28)

Na quinta e sexta-feira, com o afastamento do ciclone para o mar e o avanço da frente fria, o Rio Grande do Sul volta a apresentar tempo mais estável. Nesses dias, a chuva ganha mais intensidade no litoral do Paraná e de Santa Catarina, onde o tempo fica mais fechado com chuva moderada ao longo do dia, mas não há previsão de acumulados extraordinários.

O Frio já se Intensifica a partir de HOJE

Com a saída da frente fria e a entrada do ar polar, as temperaturas caem drasticamente no estado gaúcho. Na quinta-feira, o dia começa muito gelado e com potencial para geada no oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, a área de geada se expande um pouco mais, sobre parte da região central. Devido ao excesso de nuvens, umidade e o tempo mais fechado, a semana também termina mais fria em Florianópolis e Curitiba, no Paraná.

Impactos do Granizo já registrados no Uruguai

No Uruguai, esta frente fria causou chuvas e temporais, com a ocorrência de granizo de grande diâmetro na localidade de Cuchilla Alta, no departamento de Canelones. Além do granizo, a chuva foi acompanhada por muitos raios. Entretanto, os volumes de chuva foram baixos, apesar da região estar em grave crise hídrica e sob necessidade urgente de precipitações volumosas.



Influências na Argentina

Na Argentina, especificamente na província de Buenos Aires, o sistema frontal também trouxe chuva e temporais. As tempestades, isoladamente fortes a severas, atingiram principalmente pontos da costa de Buenos Aires.

As mudanças de temperatura foram marcantes na região do Prata. No Aeroporto Internacional de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, a temperatura caiu de 24ºC para 9ºC no dia seguinte. No Aeroporto de Carrasco, na área metropolitana de Montevideu, a temperatura também caiu de 24ºC para 12ºC.

Efeitos no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, a frente fria causou aumento de nebulosidade e queda de temperatura, especialmente na região sul do estado. Na cidade de Rio Grande, os termômetros indicavam 16,1ºC, enquanto em Livramento a temperatura era de 18,3ºC.

No entanto, na região norte do estado, a influência do ar quente se manteve, com temperaturas atingindo 31ºC em Parobé e 30ºC em Feliz, Taquara, Porto Vera Cruz e Venâncio Aires. Porto Alegre registrou 28ºC.