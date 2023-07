NOVO CONCURSO DA CAIXA 2023: Já tem Data Definida?

Uma ótima notícia para os interessados no concurso da Caixa acabou de ser noticiado. Foi celebrado um acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT) para encerrar o prazo de validade do concurso para Técnico Bancário realizado em 2014. Assim, o caminho para a realização de um novo certame foi aberto.

Embora ainda não haja uma data definida para a publicação do edital do novo concurso da Caixa, é sabido que o banco geralmente não divulga informações prévias. Dessa forma, é crucial começar a se preparar desde já, pois indícios sugerem que o certame possa acontecer em breve.

Mais detalhes sobre o concurso da Caixa

Recentemente houve a convocação de mais de 800 aprovados no concurso de 2014, realizada em junho deste ano. Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal, mencionou que estava trabalhando para contratar mais empregados desde quando era conselheira de administração do banco.

Ela ressaltou que a contratação de novos profissionais visa melhorar as condições de trabalho e o atendimento à população. Assim, é possível fortalecer a atuação da CEF (Caixa Econômica Federal) como uma instituição socialmente relevante para o Brasil.

Quanto à remuneração, a Caixa oferece uma remuneração inicial de R$ 5.410,80, composta por:

Vencimento-base de R$ 3.597,00;

Auxílio-alimentação de R$ 1.014,46;

Auxílio cesta-alimentação de R$ 799,38.

O que é preciso para realizar o certame para Técnico Bancário?

Para se tornar um Técnico Bancário do concurso da Caixa, é necessário atender a alguns requisitos básicos, que incluem:

Possuir nacionalidade brasileira ou portuguesa, com reconhecimento de direitos e obrigações civis e de gozo de direitos políticos, caso seja de nacionalidade portuguesa;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Para candidatos brasileiros do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;

Ter no mínimo dezoito anos completos na data de admissão.

Não ter mantido relação empregatícia com a CAIXA encerrada por qualquer motivo previsto no art. 482 da CLT ou por qualquer outro motivo;

Apresentar certificado de conclusão do ensino médio, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;

Não estar em licença, mesmo que não remunerada, de cargo ou emprego público na administração direta, ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

Não ter solicitado vacância do cargo público que ocupava por motivos diferentes de exoneração ou demissão;

Não ser sócio, sócio/gerente, sócio/cotista ou dirigente de Empresa que tenha negócios ou contratos com a CAIXA, exceto se for sociedade anônima sem a presença do(a) empregado(a) nos colegiados;

Não ser proprietário(a) de unidade lotérica, mesmo que em nome do(a) cônjuge;

Não ter relação de emprego ou prestação de serviço em instituição bancária, ou Empresa concorrente da CAIXA, mesmo que de natureza técnica ou especializada.



O que faz um Técnico Bancário?

O Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal desempenha diversas atividades no cargo, tais como:

Atendimento ao público, realização de negócios e comercialização de produtos e serviços;

Identificação de clientes, verificação da autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando for capacitado para tal;

Realização de atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas;

Elaboração, redação e conferência de documentos e correspondências em geral. Inserção e consulta de dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados com suas funções, além de auxiliar na manutenção e aperfeiçoamento desses sistemas;

Realização de cálculos diversos e controle numérico;

Identificação e apontamento de oportunidades de melhoria nos processos em que atua;

Execução de outras atividades relacionadas ao cargo.

Como iniciar a preparação para o concurso da Caixa?

Para elaborar um plano de estudos eficiente para o próximo edital do concurso da Caixa, é recomendado utilizar as disciplinas cobradas em editais anteriores como ponto de partida. É importante destacar que algumas matérias foram recorrentes nos últimos certames. Dessa forma, há uma grande probabilidade de serem novamente abordadas no novo edital, merecendo atenção especial.

Essas disciplinas são:

Português

Interpretação de texto;

Língua Portuguesa:

Tipologia textual;

Acentuação gráfica;

Ortografia oficial;

Emprego da crase;

Emprego de classe de palavras;

Sintaxe do período e oração;

Pontuação;

Concordância verbal e nominal;

Regência verbal e nominal;

Significado das palavras.

Atendimento Bancário

Segmentação do mercado;

Ações para ampliar valor percebido para o cliente;

Gestão das experiências dos clientes;

Aprendizagem/sustentabilidade organizacional;

Gestão de qualidade nos serviços;

Técnicas de venda;

Noção sobre o marketing digital

Ética/conduta profissional nas vendas;

Padrão de qualidade em atendimento de clientes.

Conhecimentos Bancários

Sistema Financeiro Nacional;

Mercado financeiro e desdobramentos;

Internet banking;

Open banking;

Mobile banking;

Fintechs, big techs e startups;

Transformação digital do Sistema Financeiro;

Entre outras matérias correlacionadas.

Com dedicação e foco, é possível se preparar adequadamente para o concurso da Caixa. Assim, aumentará as chances de sucesso na prova. Boa sorte!