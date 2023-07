NOVO DESBLOQUEIO no BOLSA FAMÍLIA começa e deixa brasileiros pulando de alegria

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) divulgou uma excelente notícia para as famílias unipessoais do Bolsa Família. Isso porque os beneficiários do grupo que tiveram o seu benefício bloqueado e realizaram a atualização do CadÚnico serão desbloqueados entre os meses de junho e julho.

Dessa maneira, aqueles que regressarem ao programa poderão receber, além das parcelas seguintes, também os valores retroativos, referente ao período em que permaneceram bloqueados. A seguir, entenda mais sobre a averiguação unipessoal e como ocorre a recuperação do benefício.

Como funciona a Averiguação Unipessoal do Bolsa Família

Desde março, o Governo Federal está realizando o bloqueio dos cadastros que apresentam inconsistências nas informações, como quantidade de membros ou renda. Apenas no mês de abril, cerca de 1,2 milhões de pessoas tiveram o Bolsa Família bloqueado por inconsistências.

Nesse sentido, o foco esteve nos cadastros de pessoas unipessoais, ou seja, famílias compostas de apenas uma pessoa. Assim, deixaram de receber o benefício todas as pessoas que se enquadram nesse grupo e que realizaram o cadastro entre agosto e dezembro de 2022.

Bloquear os benefício de quem se cadastrou nesse período foi uma iniciativa do Governo Federal após a suspeita de irregularidades. Isso porque o governo entendeu que parte das pessoas unipessoais que ingressaram no Bolsa Família em 2022 estavam recebendo o benefício de forma irregular.

Dessa maneira, o objetivo foi retirar do cadastro pessoas que não tinham direito ao benefício, como aquelas que recorrem ao trabalho informal para garantir o recebimento ou mesmo famílias que se dividiam para receber dois benefícios, mesmo morando na mesma casa.

Recuperação do benefício

Após o corte dos beneficiários unipessoais, eles tiveram que atualizar o cadastro na base de dados do CadÚnico, a fim de comprovar que as informações cadastrais estavam corretas e são verdadeiras.

O prazo para realizar a atualização foi até o dia 16 de junho. Assim, aqueles que comprovaram que se enquadram nos requisitos do Bolsa Família poderão voltar a receber as próximas parcelas, bem como as parcelas retroativas.



Você também pode gostar:

Durante a primeira fase de desbloqueios, puderam retornar ao programa os beneficiários que realizaram a atualização cadastral entre os dias 11 de março e 14 de abril. Dessa forma, o grupo recebeu o pagamento em dobro no calendário de abril.

Dessa maneira, as famílias estão sendo reintegradas ao programa Bolsa Família de acordo com a regularização das suas pendências.

Como consultar o pagamento retroativo do Bolsa Família

Os beneficiários que fizeram a atualização do CadÚnico devem ficar atentos às informações do Governo Federal. Para isso, é possível acompanhar o extrato do pagamento por meio do aplicativo Bolsa Família e informações nos aplicativos Caixa Tem e Portal Cidadão.

De forma geral, o processo de averiguação unipessoal possui três fases:

Convocação dos beneficiários; Bloqueio do Bolsa Família; Cancelamento do benefício, caso haja falta de esclarecimentos.

A primeira fase trata-se da convocação dos beneficiários para realizar a atualização do CadÚnico. Após serem convocados, os inscritos tem o prazo de até 60 dias para prestar os esclarecimentos.

Dessa forma, caso o cidadão fique elegível após o processamento dos dados, o pagamento será desbloqueado. Assim, ele poderá receber as parcelas seguintes, bem como os valores retroativos.

No entanto, é importante estar atento aos prazos e às informações prestadas. Isso porque, caso o beneficiários não se apresente no prazo de 60 dias ou fique inelegível após o processamento dos dados, o Bolsa Família poderá ser cancelado.