novo edital para servidores será liberado em breve

O concurso MP AC ( Ministério Público do Acre) pode ter edital liberado em breve. O certame já conta com comissão organizadora.

Os esclarecimentos são da última quarta-feira, 26 de julho, por meio do Diário Oficial. Apesar de que ainda não há detalhes sobre vagas e cargos, há previsão orçamentária para o certame desde o ano de 2022.

Atualmente, há 858 cargos vagos divididos da seguinte forma:

analista – 539 vagas

técnicos – 316 vagas

auxiliar – 3 vagas

Como foi o último concurso MP AC

O último concurso aconteceu em 2012. Na ocasião, foram ofertadas 200 vagas para analistas, com exigência de nível superior, sendo 150 para preenchimento imediato e 50 para formar cadastro reserva de pessoa.

A FMP concursos foi a banca responsável pela seleção. O certame contou com questões objetiva mais redação. As questões foram divididas do seguinte modo:

língua portuguesa – 22 questões

legislação -13 questões

matemática/raciocínio lógico – sete questões

informática – oito questões

conhecimentos específicos – 30 questões

Outros concursos para Ministério Público

O concurso MPU (Ministério Público da União) pode ter edital liberado em breve. Inclusive, o prazo para divulgação do certame já saiu. A seleção está finalizando uma das etapas cruciais, que é a escolha da banca.

A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas. Tudo indica que o nome será anunciado nos próximos dias. De acordo com o projeto básico, o nome da empresa será divulgado ainda em julho.



Você também pode gostar:

E sobre o edital? Se o cronograma do documento for seguido, o edital será liberado em agosto. As provas do concurso MPU, por sua vez, serão realizadas em outubro deste ano.

Vagas concurso MPU

A oferta de vagas ainda não foi estabelecida, contudo, as oportunidades serão para os seguintes cargos:

Técnico do MPU – diversas especialidades

Técnico do MPU – segurança institucional e transporte

Analista do MPU – diversas especialidade

Para técnico, é preciso ter nível médio. Contudo, há uma discussão se de fato o cargo será para nível superior, levando em conta a lei 14.591/23.

Porém, a alteração foi vetada pelo governo federal, por alegação de vício de inconstitucionalidade, e o veto agora deve ser avaliada pelo Congresso Nacional em agosto, mês que vem.

O cargo de analista é para nível superior. Sobre remuneração, os valores são R$ 9.052,51 para técnicos e R$ 14.852,66 para analistas.

Os aprovados no concurso MPU ainda receberão os seguintes benefícios:

auxílio alimentação de R$ 1.191,13

auxílio pré escolar de R$ 941

Como serão as provas do concurso MPU ?

O concurso será composto pelas seguintes fases:

provas objetivas e dissertativas para todos os cargos

testes de aptidão física para técnico na área de segurança institucional

avaliação médica para técnico na área de segurança institucional

Vale lembrar que está sendo cogitada a inclusão de avaliação psicológica para técnico na área de segurança institucional.

A fase objetiva será para todos os cargos e deverá conter questões sobre conhecimentos gerais e específicos:

língua portuguesa

conhecimentos básicos

conhecimentos específicos

A fase discursiva será em formato de redação com os critérios que serão divulgados em tempo oportuno, no edital.

Como foi o último concurso MPU

O último edital ofertou quase 50 vagas e aconteceu em 2018. As oportunidades foram para os cargos de analista do MPU – Direito, e técnico, na área de administração. A banca organizadora, na ocasião, foi o Cebraspe. O certame ainda ofertou oportunidades para técnicos.

Outro edital andamento

O concurso MP MG (Ministério Público de Minas Gerais) anuncia que está chegando ao fim o período de inscrição para o certame.

Os interessados em uma das 75 vagas para promotor tem até esta terça-feira, 18 de julho, às 18 horas, para realização da inscrição. O cadastro pode ser feito por meio doportal da Gestão de Concursos da Fundep. A taxa de inscrição é de R$ 322.

Vagas concurso MP MG

Ao todo serão 75 vagas imediatas para cargos de Promotor de Justiça Substituto. Para se inscrever os candidatos precisam ter concluído o curso de Direito, além de três anos de prática de atividade jurídica. Sobre as atribuições do cargo podemos citar:

Promover reuniões mensais internas para fixação de orientações, sem caráter vinculativo, e para deliberação sobre matéria administrativa, com comparecimento obrigatório, salvo motivo justificado;

Dar posse e exercício aos auxiliares administrativos nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça;

Organizar os serviços auxiliares da Promotoria de Justiça, distribuindo tarefas e fiscalizando trabalhos executados; dentre outras.

Como serão as provas do concurso MP MG?

A fase objetiva vai acontecer no dia 20 de agosto. Além disso, os candidatos serão submetidos às seguintes etapas:

2ª etapa – Provas Especializadas, de caráter eliminatório e classificatório;

3ª etapa – Exame psicotécnico e exames de higidez física e mental, de caráter subsidiário;

4ª etapa – Provas Orais, de caráter eliminatório e classificatório;

5ª etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.