novo edital será para nível médio e superior

O concurso CRP AL (Conselho Regional de Psicologia da 15 Região- Alagoas) anuncia que o novo edital será para médio e superior.

O certame já esta avançado, já que conta com banca organizadora. A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

O Instituto Quadrix será a banca responsável pelo concurso, receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame. As remunerações iniciais serão R$ 4.268,30. Entretanto, ainda não se sabe maiores detalhes sobre número de vagas.

Vagas concurso CRP AL

No caso de ensino médio, a seleção será para o cargo de auxiliar administrativo, com remuneração inicial de R$ 1.813,30.

Para nível superior, a oferta será para a carreira de psicólogo, com inicial de R$ 4.268,30.

Atribuições dos cargos concurso CRP AL

Sobre as funções, os aprovados exercerão as seguintes atividades:



Auxiliar administrativo –

Receber e prestar informações aos psicólogos e ao público em geral;

montar processos e atualizar cadastros ligados a área de atuação;

executar atividades da área de recursos humanos, patrimônio, material, eventos, redação, digitação, reprodução, protocolo, distribuição e arquivo de documentos diversos;

enviar e receber fax;

manusear recursos audiovisuais.

Psicólogo agente fiscal –

Orientar empresas, profissionais da psicologia e população em geral sobre a prática adequada do exercício profissional;

montar e acompanhar processos de fiscalização;

realizar fiscalizações;

elaborar pareceres técnicos para subsidiar as decisões do plenário, diretoria e da comissão permanente de orientação e fiscalização, interpretando a legislação do sistema conselhos;

elaborar documentos relacionados à orientação profissional, bem como responder às demandas direcionadas ao setor de fiscalização; ministrar palestras em universidades e outras instituições para orientar sobre a legislação do sistema conselhos;

realizar viagens para orientação e fiscalização a profissionais da psicologia sediados no interior do Estado de Alagoas;

redigir, digitar e arquivar documentos;

colaborar na realização de eventos e congressos realizados pelo conselho;

participar de eventos locais, regionais e nacionais representando o Conselho Regional de Psicologia. As atribuições poderão ser exercidas em horários diversos ao funcionamento do CRP-AL de acordo com a conveniência e necessidades do conselho.

Como foi o último concurso CRP AL

O último concurso aconteceu em 2016 e foram ofertadas 102 vagas, sendo 100 para cadastro reserva. O Instituto Quadrix foi a banca.

A prova objetiva teve 100 questões sobre conhecimentos gerais e específicos. Confira a divisão de disciplinas:

língua portuguesa – 10 questões, com peso 2

raciocínio lógico – 10 questões, com peso 1

noções de informática – 5 questões, com peso 1

ética no serviço público – 5 questões, com peso 1

conhecimentos específicos do cargo – 20 questões, com peso 3

Para psicólogo, a distribuição foi a seguinte:

língua portuguesa – 10 questões, com peso 1

noções de informática – 5 questões, com peso 1

ética no serviço público – 5 questões, com peso 1

legislação – 10 questões, com peso 2

conhecimentos específicos – 20 questões, com peso 3

O cargo de psicólogo do concurso CRP AL ainda teve uma redação.

Outros concursos CRP

O concurso CRP BA ( Conselho Regional de Psicologia- Bahia) da 3ª Região, anuncia que o edital vai sair em breve. Isso porque, um dos trâmites mais importantes antes da liberação do edital foi finalizado.

Os esclarecimentos são desta segunda, 10 de julho. As informações é que o certame escolheu o Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (IBEST) para ser a banca.

Diante disso, a empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso CRP BA. Vale lembrar que ainda não se sabe sobre vagas ou cargos que serão ofertados neste edital.

Como foi o último concurso CRP BA

O último edital aconteceu em 2012. Na ocasião, foram ofertadas três vagas para diversos cargos, de níveis médio e superior. Houve oportunidades também para formação de cadastro reserva.

Para ensino médio, as opções do concurso CRP BA foram as seguintes:

assistente administrativo I – cadastro

assistente administrativo II – 1 vaga

auxiliar administrativo – cadastro

recepção – recepcionista/telefonista – 1 vaga

técnico de arquivo – 1 vaga

auxiliar de serviços gerais – cadastro

Para nível superior, por sua vez, as oportunidades foram para:

contador – cadastro

jornalista – cadastro

psicólogo orientador fiscal – cadastro

A expectativa é que esse edital seja publicado ainda no segundo semestre de 2023.