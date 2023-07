NOVO Formulário de cadastro no CadÚnico surpreende; saiba mais sobre as mudanças

Embora muitos brasileiros não saibam disso, a verdade é que o formulário de cadastro no CadÚnico não é atualizado desde o ano de 2010. Porém, um novo plano prevê que aconteçam alterações nesse cadastro, com o intuito de coletar mais informações importantes sobre as famílias e, assim, reduzir as chances de fraudes e inconsistências, por exemplo.

Para que você possa entender tudo sobre o assunto e tirar as suas dúvidas sobre as mudanças que podem vir por aí, acompanhe este texto e saiba mais!

Quais as possíveis mudanças no formulário do CadÚnico?

O Ministério do Desenvolvimento Social vem trabalhando arduamente no desenvolvimento de um novo formulário para cadastrar as famílias no CadÚnico. O intuito dessas alterações é construir uma base de informações mais sólidas, que podem fazer a diferença na hora de o Governo liberar algum benefício para as famílias mais vulneráveis, por exemplo.

A estimativa é que esse novo formulário seja concluído e comece a valer apenas a partir do ano de 2025. Até lá, os cadastros no CadÚnico ainda acontecerão da mesma maneira como vêm ocorrendo nos últimos 13 anos, sem sofrer nenhum tipo de alteração.

Ainda assim, muitos brasileiros já vêm pensando no assunto e temem que novas informações possam complicar o cadastro ou mesmo dificultar o acesso aos programas sociais do Governo, por exemplo.

O propósito dessas alterações é promover um formulário que também esteja atendo às atualidades e seja mais aderente a realidade atual dos brasileiros. Assim, ficará mais fácil fazer o acompanhamento das famílias.

Porém, muito da “demora” para conclusão do novo cadastro está relacionada às pesquisas que devem ser feitas, junto com profissionais de diferentes áreas, como do Censo e do IBGE, para que as perguntas sejam realmente relevantes e promissoras para um cadastro mais adequado e alinhado à realidade das pessoas.

CadÚnico excluiu o cadastro de mais de meio milhão de mortos

A necessidade de um novo formulário e de acompanhamentos mais precisos é evidente, uma vez que, recentemente, o CadÚnico excluiu o cadastro de mais de 600 mil pessoas que já faleceram. Isso pode dar pistas de que a situação do cadastro ainda é um pouco complicada, tendo em vista que os formulários de atualização, por exemplo, podem estar defasados em alguns pontos.

As atualizações seguem normalmente



Enquanto o novo formulário ainda não é colocado em prática, as atualizações nos cadastros do CadÚnico ainda seguem normalmente. Isso quer dizer que se você precisa atualizar o cadastro da sua família, deverá se dirigir ao CRAS próximo da sua residência para fazer tal alteração ou confirmação dos dados.

Isso quer dizer que, por ora, não há nenhum novo dado que você precisa incluir no seu cadastro, salvo quando o CRAS solicita um novo documento apenas para comprovar alguma informação que você já forneceu.

Portanto, não há motivo para preocupações, uma vez que o novo formulário visa promover benefícios para a sociedade, e não impactar negativamente os beneficiários dos programas sociais do Governo. No fim das contas, um cadastro adequado evita fraudes e garante a transferência de renda para quem realmente precisa.