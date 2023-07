Novo golpe da maquininha ASSUSTA brasileiros que usam cartão de crédito; veja como se proteger

Um novo golpe da maquininha de cartão surgiu e os brasileiros que utilizam esse meio de pagamento devem estar atentos. Isso porque os criminosos começaram a praticar fraudes de uma nova forma utilizando as famosas maquininhas.

Os cartões de débito e crédito são uma das formas de pagamento mais utilizadas por boa parte dos brasileiros. Sendo assim, criminosos se aproveitam do grande número de transações para fraldar operações e roubar dados.

A seguir, entenda mais sobre como eles agem para aplicar o novo golpe e saiba como se proteger!

Como funciona o novo golpe da maquininha de cartão?

O novo golpe a maquininha de cartão ocorre de forma presencial. Assim, é necessário que realmente haja a comercialização de produtos ou serviços. A aplicação da fraude começa quando o cliente vai fazer o pagamento por meio do cartão.

Funciona assim: o vendedor pede para o cliente passar o cartão na maquininha e digitar a senha, mas na verdade ele está observando os seus dados. Em seguida, ele finge que a maquininha não funcionou ou que o cartão foi recusado, e pede para o cliente tentar novamente em outra maquininha.

Nesse momento, ele aproveita para trocar o cartão por outro muito parecido, mas que não tem saldo ou é inválido. O cliente só percebe a troca quando tenta usar o cartão novamente em outro lugar, mas aí já é tarde demais.

Ao inserir o cartão e a senha da maquininha, o vendedor fica de olho para descobrir a senha numérica. Após o cliente digitar, ele já gravou a sequência.



Por isso, é importante ficar atento quanto aos dados e ao seu cartão físico, uma vez que com o porte do cartão e a senha é possível fazer outras diversas transações.

Como se proteger?

As pessoas que utilizam o cartão de crédito e débito para as suas compras devem estar muito atentos no momento de finalizar a transação. Mas se você ainda não saber como se proteger, nós selecionamos dicas importantes que poderão garantir a sua segurança financeira:

Não aceite ofertas muito vantajosas de vendedores desconhecidos ou que não tenham uma loja física ou online confiável;

Não digite a senha do cartão na frente do vendedor ou de outras pessoas, e sempre confira se o cartão que você recebeu de volta é o mesmo que você entregou;

Verifique se o valor cobrado na maquininha corresponde ao valor combinado, e solicite o comprovante da transação.

Acompanhe os extratos do seu cartão e comunique imediatamente à sua operadora qualquer movimentação suspeita ou indevida.

Velho golpe da maquininha de cartão

Além deste, outro golpe da maquininha de cartão de crédito já é um velho conhecido dos criminosos. Mas diferente do mais recente, ao invés de roubar o cartão físico do cliente, o golpista rouba os seus dados financeiros pessoais.

Funciona da seguinte forma: quando o cliente passa o cartão na maquininha, o suposto vendedor afirma que a máquina deu um problema, seja por não estar funcionando corretamente ou por não estar com o visor claro o suficiente para a visualização.

Neste momento, ele pede para o cliente digitar o número do cartão e o código de segurança manualmente em um celular ou em outra maquininha. Assim, a compra é confirmada sem que o cliente confira o valor da operação.

Neste caso, tanto o valor da operação pode ser bem maior do que o que realmente era para ser, como os dados do cliente podem ser roubados.

De toda a forma, é muito importante estar atento ao utilizar o seu cartão em operações de compra. Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante verificar se a maquininha usada pelo vendedor é autêntica, com a marca e as características da empresa que a forneceu.

Além disso, é importante não perder de vista o seu cartão durante a transação, e nunca digitar o número do cartão e o código de segurança em um celular ou em outra maquininha diferente da que está sendo usada para a transação.

Para as pessoas que, infelizmente, caíram no golpe, a recomendação é fazer um Boletim de Ocorrência o mais rápido possível. Dessa forma, poderá haver chances de reverter o prejuízo financeiro.