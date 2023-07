Novo grupo recebe HOJE(19) valor até acima de R$1MIL

O Bolsa Família, um dos programas mais conhecidos e importantes do governo brasileiro, começa a pagar em julho um novo benefício que pode superar R$ 1.000. Iniciado nesta quarta-feira, 19 de julho, um novo grupo de beneficiários do Bolsa Família terá acesso a pagamentos que podem superar R$ 1.000. Esses pagamentos são efetuados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e continuarão até o final do mês.

Os pagamentos do Bolsa Família ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, seguindo a ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Portanto, na quarta-feira, 19 de julho, o grupo com o NIS final 2 receberá o benefício.

Valor do Bolsa Família

No decorrer dos próximos dias, milhares de beneficiários receberão um benefício que pode superar R$ 1.000. Com a regulamentação do programa, é garantido um pagamento fixo de R$ 600 a todas as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família.

Destaca-se que, segundo a explicação recente do Governo Federal, cada membro da família tem direito a um benefício de R$ 142. No entanto, se a composição familiar não for suficiente para totalizar a parcela fixa de R$ 600, o governo garante o pagamento do valor complementar.

Bônus Adicionais Bolsa Família

Além do pagamento base, o Bolsa Família também oferece um bônus de R$ 150 para até duas crianças de zero a seis anos de idade. Este é um recurso adicional que ajuda a família a cobrir os custos de criação de filhos pequenos.

O Bolsa Família também oferece um extra de R$ 50 para gestantes, lactantes e jovens na faixa etária de sete a 18 anos de idade. Este recurso foi anunciado pelo Governo Federal em março, quando o programa foi oficialmente retomado.

Valor do Bolsa Família pode superar R$1000

Exemplo: uma mãe com 3 filhos pequenos, com idades: 2, 4 e 6 anos. Como são quatro pessoas na família, o benefício básico é R$ 142 x 4, o que dá R$ 568. O governo federal, então, complementa o benefício, para atingir o mínimo de R$ 600.

Além dos R$ 600, a família vai receber mais R$ 150 por cada criança, pois todas têm menos de 7 anos. O valor final do Bolsa Família será de R$ 600 mais R$ 450(R$150×3), ou seja, R$ 1.050.

Elegibilidade para o Bolsa Família



Para ser elegível para o Bolsa Família, a família deve ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Ou seja, a renda total da família, dividida pelo número de membros, deve ser menor que R$ 218.

Por exemplo, consideremos uma mãe solteira que cria três filhos pequenos. Trabalhando como diarista, ela ganha R$ 800 por mês. Como os filhos não trabalham, esses R$ 800 são a única renda da família.

Dividindo R$ 800 (renda total) por quatro (número de pessoas na família), temos um resultado de R$ 200. Como R$ 200 é menor que R$ 218, essa mãe e seus três filhos têm direito a receber o Bolsa Família.

Regras do Bolsa Família

Para manter a elegibilidade para o Bolsa Família, as famílias devem cumprir certos requisitos nas áreas de saúde e educação. Estes incluem:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não concluíram a educação básica;

A família deve sempre manter atualizado o Cadastro Único (pelo menos a cada 24 meses).

Calendário do Bolsa Família em Julho

NIS final 1 – 18 de julho;

NIS final 2 – 19 de julho;

NIS final 3 – 20 de julho;

NIS final 4 – 21 de julho;

NIS final 5 – 24 de julho;

NIS final 6 – 25 de julho;

NIS final 7 – 26 de julho;

NIS final 8 – 27 de julho;

NIS final 9 – 28 de julho;

NIS final 0 – 31 de julho.

Últimas Novidades do Bolsa Família

Recentemente, o Bolsa Família passou por algumas mudanças. Dentre elas, a inclusão de quase 1,5 milhões de novos usuários e o aviso geral para quem ainda não recebeu o bônus do Bolsa Família.

Além disso, o Governo já excluiu mais de 600 mil “mortos” do CadÚnico.