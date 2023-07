NOVO PAGAMENTO do Bolsa Família com parcelas reduzidas gera polêmica entre beneficiários

O novo pagamento do Bolsa Família com parcelas reduzidas tem gerado um grande alvoroço entre os beneficiários. Afinal, muitos apontam que a redução das parcelas está acontecendo de forma equivocada, prejudicando milhares de famílias brasileiras.

Pensando nisso, preparamos este artigo para que você entenda melhor o que está acontecendo e o que fazer se a sua parcela for reduzida de forma injusta. Continue lendo e saiba mais!

O que são as parcelas reduzidas do Bolsa Família? Entenda!

Apesar de parecer algo polêmico ou até mesmo “injusto”, na realidade a redução das parcelas do Bolsa Família faz parte de um programa de proteção às famílias de baixa renda. Parece contraditório? Acontece que essa redução só acontecerá quando um ou mais membros da família aumentarem a fonte de renda, resultando em um ganho a mais, mensalmente, para a família.

Dito de outro modo, o benefício do Bolsa Família só será reduzido para aqueles que passarem a receber mais dinheiro, advindo de um emprego formal ou informal, todos os meses.

Vamos supor que em uma família de 5 pessoas, inscrita no programa Bolsa Família, um dos membros consegue um novo emprego e aumenta a renda familiar, sem ultrapassar o limite de meio salário-mínimo por pessoa. Ao aumentar a renda da família, o Bolsa Família começará a ser pago apenas pela metade, ou seja, 50% do valor recebido atualmente, por, pelo menos, dois anos.

Desse modo, a família terá 24 meses para se adaptar à nova realidade, na qual os membros que convivem no lar poderão se consolidar no mercado de trabalho, por exemplo, com o subsídio de ter um benefício social todos os meses para complementar as contas da casa.

Passado o período de dois anos, a família deixará de receber o Bolsa Família, caso os familiares não percam o emprego e a renda familiar não venha a ser reduzida, no caso.

Minha renda não aumentou, mas ainda assim houve redução, o que fazer?



Infelizmente, sabemos que nem tudo funciona do modo como deveria. No caso do Bolsa Família, algumas pessoas podem se deparar com a infelicidade de haver uma redução na parcela mensal do benefício, sem que algum familiar tenha, de fato, aumentado a renda da família.

Nesses casos de mudanças equivocadas, o ideal é procurar o CRAS mais próximo da sua casa para tentar entender o que aconteceu. Lembrando que cada vez mais o Governo tem conseguido cruzar informações financeiras das pessoas, detectando possíveis fontes de renda que muitos brasileiros escondem para poder receber o Bolsa Família.

Portanto, se você realmente recebe algo a mais todos os meses, mas não indicou isso no seu cadastro, saiba que possivelmente seu benefício será reduzido pelo fato de o Governo ter acesso a novas informações de renda mensal.

Em contrapartida, se você realmente não tiver uma nova renda e a redução no pagamento for verdadeiramente um equívoco, converse no CRAS da sua cidade, apresente comprovantes de renda atualizados e comunique qual a renda familiar atualmente.

Assim, os profissionais responsáveis poderão ajudá-lo a restabelecer a situação e a garantir o pagamento integral novamente.