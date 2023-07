NOVO PENTE-FINO do Bolsa Família leva brasileiros a grande tristeza neste mês

Dentro de mais algumas semanas, o Governo Federal deverá retomar os pagamentos do Bolsa Família. Embora vários detalhes ainda não tenham sido divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, uma coisa já é certa: alguns usuários deverão ser excluídos do projeto social de transferência de renda.

O movimento de exclusão ocorre porque o Governo Federal deverá seguir com o processo de pente-fino nas contas dos usuários do programa. A ideia é justamente encontrar contas que supostamente não atendem aos critérios de permanência no projeto. Desta forma, é possível dizer que há chances de novas exclusões no benefício.

O atual Governo segue argumentando que a gestão anterior teria inserido milhões de pessoas de uma só vez nas contas do Bolsa Família sem uma devida análise prévia. Agora, a atual gestão estaria trabalhando para retirar estas pessoas do projeto, ao mesmo tempo em que seleciona famílias que, em tese, estariam precisando mais da quantia.

O que pode causar exclusão?

Um dos motivos mais comuns para a exclusão do Bolsa Família é mesmo a falta de atualização do sistema do Cadúnico. O cidadão que faz parte do programa precisa atualizar estes dados sempre uma vez a cada dois anos, ou sempre que houver uma mudança estrutural na família, como uma morte ou nascimento, por exemplo.

Famílias unipessoais são aquelas que se registraram no Cadúnico como pessoas que moram sozinhas. Em tese, não há nenhum impedimento para que estas pessoas recebam o Bolsa Família. Contudo, existe a avaliação de que vários destes cidadãos teriam mentido no processo de seleção e que na verdade residam com mais integrantes. Este tipo de falsificação pode motivar uma exclusão.

Aumento da renda per capita

Caso o cidadão que faz parte do Bolsa Família apresente uma elevação da renda per capita para além de meio salário mínimo, ou seja, R$ 660, ele é sumariamente excluído do programa do Governo Federal.



O que fazer?

Para evitar maiores problemas, a principal dica é conferir com frequência as informações sobre a sua conta no app do Bolsa Família ou do Caixa Tem. Ao menor sinal de problema, o Governo vai explicar o que está acontecendo e o cidadão vai ter tempo para conseguir resolver a situação e voltar a receber o saldo em sua conta.

Note que na grande maioria das exclusões, o usuário vai ter um período de tempo para comprovar que o Governo errou na avaliação. Famílias unipessoais que são excluídas, por exemplo, têm 60 dias para comprovar que realmente residem sozinhas. Se comprovarem, o saldo é reativado já no mês seguinte.

Bolsa Família em julho

Os pagamentos de julho do Bolsa Família serão retomados a partir do próximo dia 18. A expectativa do Governo é de que pouco mais de 21 milhões de pessoas tenham o direito de receber o saldo em suas contas, assim como ocorreu no último mês de junho.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para julho:

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).

Em julho, o Governo também deverá seguir com os repasses dos adicionais de R$ 150 e de R$ 50 para determinados grupos de cidadãos. O Auxílio-gás nacional, por outro lado, só deverá ser retomado a partir de agosto deste ano de 2023.