NOVO pente-fino do Bolsa Família pode EXCLUIR cadastros unipessoais; entenda

Um novo pente-fino do Bolsa Família pode acabar excluindo cadastros unipessoais que foram inseridos no programa recentemente. O intuito desse controle é impedir que pessoas estejam cadastradas de forma irregular, o que impediria que os mais necessitados realmente recebessem o benefício.

Entenda o novo pente-fino do Bolsa Família

O novo pente-fino do Bolsa Família tem um foco muito importante: os cadastros unipessoais, ou seja, aqueles cadastros cujos as famílias sejam formadas por apenas uma pessoa. A ideia é que esse pente-fino venha a impedir que muitas pessoas continuem recebendo o benefício sem necessidade.

Afinal, do ano passado para cá, aumentou consideravelmente os cadastros unipessoais, o que tem elevado as dúvidas com relação a veracidade desse tipo de cadastro.

Sendo assim, se você é uma pessoa que recebe o Bolsa Família e mora sozinho, saiba que o seu cadastro pode estar na “mira” das análises que serão feitas nos próximos meses. No entanto, se o seu cadastro estiver dentro das regras do programa, você não terá com o que se preocupar. Em contrapartida, se algo estiver irregular, a sua situação poderá ser detectada e seu cadastro cancelado.

Cortes já vêm acontecendo

Além desse novo pente-fino do Bolsa Família começar em breve, é importante destacarmos que muitos cortes vêm acontecendo no programa. Ao todo, mais de 1,5 milhões de famílias cadastradas já tiveram o benefício cortado por conta de irregularidades.



Dessa maneira, o Governo pode desempenhar o papel de fazer a transferência desse benefício para pessoas que estejam realmente precisando, evitando, assim, que pessoas mal-intencionadas mantenham-se recebendo um valor que não é delas por direito.

Foi cortado injustamente do programa Bolsa Família?

Apesar de estarem acontecendo alguns controles e ajustes no Bolsa Família, não podemos descartar a possibilidade de ocorrer alguns equívocos no meio do caminho.

Um exemplo disso são os casos de famílias que têm relatado o fato de que estão sendo cortadas injustamente do programa. Isto é, no momento em que ocorre o pente-fino, algum tipo de problema pode acontecer no sistema a ponto de cortar um beneficiário que ainda se encaixa no programa.

Porém, nesse tipo de situação há solução. Dito de outro modo, se você sabe que foi cortado injustamente, e não porque deixou de cumprir algum requisito importante, saiba que é possível reaver a situação para voltar a receber os seus pagamentos mensais.

Para isso, é necessário se dirigir até o CRAS mais perto da sua casa, a fim de conversar para entender qual foi o motivo do seu corte. Lembre-se de levar os seus documentos pessoais para esse atendimento.

Pode ser que o CRAS solicite alguns documentos adicionais, como comprovante de renda atualizado, comprovante de residência, entre outros, para que o seu cadastro seja atualizado e você volte a receber o benefício normalmente.

No entanto, é importante ir atrás da regularização da sua situação o quanto antes, para que o intervalo entre os pagamentos não se prolongue a ponto de isso prejudicar as finanças da sua família.