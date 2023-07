novo recurso da Inteligência Artificial lembra de informações de seus usuários

A OpenAI, empresa responsável por desenvolver o famoso ChatGPT, lançou recentemente um novo recurso que permite abastecer o seu chatbot com instruções personalizadas. Com essa nova ferramenta, os usuários poderão dizer ao robô de inteligência artificial os detalhes considerados durante a sua interação.

Todavia, a ferramenta estava ainda em fase de testes, sendo apresentada aos usuários do ChatGPT em sua versão beta. O recurso está disponível para os assinantes do ChatGPT Plus, com exceção do Reino Unido e União Europeia. Espera-se que a inteligência artificial ofereça melhores respostas às perguntas.

De acordo com o gerente de comportamento e produto na OpenAI, Joanne Jang, “se você iniciar um novo tópico, ele esquecerá tudo o que você falou no passado. Mas há coisas que podem se aplicar a todas as conversas“. Ademais, a empresa diz que o novo recurso do ChatGPT não irá violar nenhuma política da organização.

Segundo a OpenAI, o seu chatbot em alguns casos, poderá desprezar e ainda não salvar os comandos de seus usuários, que por ventura tenham algum conteúdo prejudicial. Analogamente, quem utiliza a ferramenta também poderá desativar o novo recurso utilizando as configurações do chatbot de inteligência artificial.

Tecnologia do ChatGPT

Hang afirma que o recurso do ChatGPT pode ser bastante útil para os docentes, visto que é possível incluir comandos personalizados das aulas de uma turma do quarto ano, por exemplo. Dessa maneira, no momento em que o robô de inteligência artificial apresentar as suas respostas, ela será na linguagem adequada à idade.

Em síntese, o recurso irá permitir que desenvolvedores de software que utilizam uma certa linguagem, tenham respostas compatíveis com as instruções definidas pelo programador. O objetivo da ferramenta é o de preservar os usuários de adicionar muitos dados antes de fazer uma pergunta específica o ChatGPT.

Vale ressaltar que o recurso pode ser bastante prático e eficiente. Ele torna as interações junto a inteligência artificial muito mais complexas. Jang afirma que, por essa razão, a empresa decidiu lançar uma versão beta da ferramenta, inicialmente. Ela diz que “Queremos que o modelo aprenda exatamente como e quando aplicar essas diretrizes“.

Como usar o ChatGPT em português

Primeiramente, vale mencionar que a versão do CHatGPT em português é gratuita. O chatbot de inteligência artificial da OpenAI é treinado com aprendizado de máquina. Em síntese, o robô é capaz de interagir com seus usuários de forma eficiente, como se fosse mesmo uma pessoa e pode até mesmo contar piadas.

A tecnologia permite responder dúvidas de assuntos gerais, e dar conselhos variados, sobre negócios, relações conjugais, e muito mais. Aliás, o chatbot funciona como se fosse uma Alexa, mas através de textos. O usuário pode fazer uma pergunta ou emitir um certo comando, respondendo rapidamente, em poucos segundos.

Para responder às perguntas, o ChatGPT utiliza um grande banco de dados de textos disponibilizados na internet. Especialistas afirmam que o chatbot irá acabar com sistemas de buscas, como o Google, por exemplo, em apenas dois anos. De fato, é possível conversar com o robô sobre diversos assuntos, obtendo respostas concretas.



Você também pode gostar:

Passo a passo

Para utilizar o robô de inteligência artificial deve-se ir até o site do ChatGPT. Em seguida, é necessário clicar em login, e entrar com uma conta na OpenAI. Se não possuir, deve-se fazer um cadastro. É preciso informar o e-mail e clicar em “Continue”. Depois deve-se informar senha e clicar novamente em “Continue”.

Depois do usuário fazer um login, o ChatGPT irá mostrar uma série de informações sobre o robô de inteligência artificial e como a plataforma é utilizada. É preciso clicar em “Next” até que a última instrução apresenta-se na tela. Irá aparecer alguns exemplos de como é a ferramenta, mostrando as suas capacidades e limitações.

Os usuários devem fazer perguntas ao chatbot utilizando uma caixa de texto que fica localizada na parte inferior da tela. Deve-se fazer uma pergunta ou uma solicitação em português e clicar em uma seta. A resposta do ChatGPT também será em português. Caso seja necessário, pode-se clicar em “Try again”.

Em conclusão, o usuário pode obter várias respostas ou, se desejar, fazer uma nova pergunta ao chatbot da OpenAI. O acesso ao ChatGPT é bastante simples e prático, além de que suas respostas são de alta qualidade e bastante complexas. É uma ferramenta que tem se destacado em todo o mundo, por sua grande utilidade.