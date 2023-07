Novo recurso do Instagram pode acabar com perfis privados (Entenda!)

O Instagram, aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos da Meta, lançou um novo recurso que pode alterar a maneira como seus usuários organizam os seus feeds. A princípio, a novidade na plataforma estará disponível a todos na próxima semana, onde será possível fazer publicações apenas para os amigos próximos.

Dessa maneira, para realizar uma publicação direcionada apenas a usuários selecionados pelo titular da conta do Instagram, deve-se seguir com o processo que normalmente é feito. Em seguida, é preciso achar a função de compartilhamento. Sendo assim, a pessoa poderá escolher entre “Público” e “Amigos próximos”.

Em relação a uma postagem pública, todos os seguidores do usuário poderão ver a sua publicação. Já na opção “Amigos próximos”, apenas os contatos escolhidos terão acesso a categoria estabelecida e a sua postagem. Vale ressaltar que a maneira de escolha da lista de contatos é a mesma utilizada no “Stories” do Instagram.

Ademais, isso quer dizer que o usuário do Instagram não irá precisar fazer nenhuma mudança nas configurações do aplicativo de fotos e vídeos. A Meta ainda não divulgou oficialmente o novo recurso de sua plataforma, mas a ferramenta já está disponível atualmente para todos os seus usuários, em suas respectivas contas.

O Instagram lançou na terça-feira passada (18/07), uma nova atualização que pode ser bastante importante para os seus usuários. Haverá uma alteração nos templates do Reels do aplicativo. O objetivo dessa mudança é o de melhorar exponencialmente a experiência das pessoas que utilizam a plataforma da Meta.

Todavia, a alteração nos templates do Reels, chega no mesmo momento em que a Meta procura tornar a criação de conteúdo de vídeos de curta duração, mais simplificada. É uma maneira de proporcionar aos usuários do Instagram uma participação mais eficiente e prática, nas tendências virais da plataforma.

Podemos destacar na nova atualização do Instagram, o Navegador de Modelos. Dessa maneira, o recurso possibilita aos usuários do aplicativo explorar um grande número de templates disponíveis através de diferentes categorias, como por exemplo, Recomendados, Tendências e áudios salvos no app da Meta.

Enfim, os usuários do Instagram poderão, a partir de agora, acessar o navegador do aplicativo, através da opção “Modelo”. Ela fica na interface de criação do Reels. Dessa forma, quem utiliza a plataforma terá uma maneira mais fácil, direta e prática na criação dos conteúdos a serem disponibilizados para seus contatos no app.

Deve-se observar que o Instagram busca desenvolver a criação e edição de seus templates. Sendo assim, quando um usuário cria conteúdos a partir de um desses templates, como áudio, número de clipes, com suas durações e efeitos de realidade aumentada, eles serão adicionados de forma automática no Reels da plataforma.

Vale ressaltar que essa não é a única novidade relacionada ao Reels do Instagram que a Meta traz para a sua plataforma de fotos e vídeos. A empresa deseja na próxima semana incluir mais alguns recursos ao Reels. Em síntese, os usuários poderão adicionar textos automaticamente, utilizados no vídeo original.



Será possível personalizar os templates, sendo que os usuários do Instagram poderão adicionar ou remover clipes. Eles poderão ajustar seu tempo de exibição, ou ainda fazer a edição de qualquer elemento pré-carregado. Os usuários, dessa forma, poderão agora colocar seu próprio toque pessoal no Reels do aplicativo.

De fato, é necessário considerar que a Meta, através dessas novas atualizações do Instagram, pretende fazer com que seus usuários participem mais ativamente das Trends. A empresa procura consolidar o senso de comunidade do Reels. Ela busca facilitar a participação de pessoas que utilizam a plataforma em certas tendências.

A Meta, a partir de seu aplicativo do Instagram, também tem como objetivo tornar mais fácil a seus usuários expressarem a sua criatividade. Com alguns cliques, será possível criar e compartilhar conteúdos exclusivos e de qualidade na plataforma. Portanto, a experiência de quem utiliza o app será aprimorada.

Em conclusão, essas atualizações não estão agradando todos os usuários do Instagram. Há pessoas que acreditam que o aplicativo irá tornar o Reels um pouco mais previsível em relação a produção de seus conteúdos, compartilhados e exibidos no aplicativo. Será possível encontrar outros usuários com o mesmo template.