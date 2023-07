Novo vídeo de câmera corporal mostra ladrão de banco em Ohio pego em flagrante

As coisas não funcionaram como planejado para um suposto ladrão de banco em Ohio … ele caiu do teto enquanto os policiais o cercavam com suas armas em punho, e tudo foi filmado.

Imagens da câmera do corpo da polícia, obtidas pela NBC News, capturaram todos os momentos dramáticos do lado de fora da Federal Credit Union em Huron, cerca de 80 quilômetros a oeste de Cleveland, nas primeiras horas da manhã de quarta-feira.

No vídeo chocante, Tristan Heidl é a princípio obscurecido de vista enquanto tenta abrir uma escotilha de dentro do telhado na área de drive thru do banco.