Nubank alerta usuários sobre NOVO golpe; Confira qual

O Nubank emitiu um alerta aos seus clientes sobre uma nova modalidade de golpe conhecida como “golpe da conta bloqueada”. Essa variação do golpe da falsa central de atendimento tem como objetivo principal o furto de dinheiro dos clientes por meio de transferências via PIX.

Os golpistas enviam mensagens de texto aos clientes, alertando sobre supostos problemas em suas contas e indicando a necessidade de entrar em contato por telefone para resolver a situação. No entanto, o número de telefone fornecido nos SMS não pertence ao Nubank, levando diretamente ao golpista.

O golpista, ao atender a ligação, busca ganhar a confiança da vítima, chegando até mesmo a fornecer informações pessoais, como nome completo, data de nascimento e número de CPF, para dar a impressão de que o contato é legítimo. Em seguida, solicita que a vítima realize diferentes atividades no aplicativo do banco, até chegar à etapa final do golpe, que envolve o envio de dinheiro através do PIX como uma suposta verificação final para a liberação da conta.

O Nubank ressalta a importância de seus clientes estarem atentos a esses tipos de golpes e reforça que nunca entra em contato solicitando transferências de dinheiro por telefone ou por meio de mensagens de texto. A empresa enfatiza que a segurança dos clientes é uma prioridade e reitera que não solicita informações pessoais, como senhas, através de telefonemas ou mensagens.

Recomendações do Nubank

Para evitar cair em golpes desse tipo, o Nubank recomenda que os clientes estejam sempre atentos a possíveis sinais de fraude, como solicitações suspeitas por telefone ou mensagens de texto. Caso recebam alguma comunicação suspeita, os clientes devem entrar em contato diretamente com o Nubank através dos canais oficiais disponibilizados pela empresa, a fim de verificar a veracidade da informação.

É importante que os clientes sejam proativos na proteção de suas informações pessoais e financeiras, evitando compartilhá-las com terceiros e mantendo-se informados sobre as práticas de segurança recomendadas pelo Nubank e outras instituições financeiras. A conscientização e a vigilância são fundamentais para evitar se tornar vítima desses golpes cada vez mais sofisticados e prejudiciais.

Saiba como se proteger de golpes

Com o avanço da tecnologia e o aumento das transações online, é essencial que as pessoas estejam atentas e saibam como se proteger contra golpes e fraudes. Aqui estão algumas medidas importantes para evitar cair em armadilhas:

Esteja ciente dos diferentes tipos de golpes: Familiarize-se com os golpes mais comuns, como phishing, golpes por telefone e golpes de identidade falsa. Conhecer essas táticas ajuda a reconhecê-las quando surgirem.

Verifique a autenticidade das comunicações: Desconfie de e-mails, mensagens de texto ou ligações não solicitadas que solicitem informações pessoais ou financeiras. Verifique a identidade da empresa ou organização entrando em contato diretamente através dos canais oficiais, como o número de telefone ou o site oficial.

Mantenha senhas seguras: Use senhas fortes, únicas e atualizadas regularmente. Evite reutilizar senhas em diferentes contas e ative a autenticação em dois fatores sempre que possível.

Desconfie de ofertas muito boas para ser verdade: Fique atento a ofertas irresistíveis ou promessas de ganhos fáceis. Golpistas frequentemente usam essas táticas para atrair vítimas desprevenidas.

Seguindo essas orientações, os usuários estarão fortalecendo a segurança de sua conta no Nubank e em outras instituições financeiras, e reduzindo os riscos de ser vítima de golpes. A prevenção é fundamental para manter as informações financeiras protegidas.



