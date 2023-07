Nubank anuncia grande NOVIDADE! R$80 MILHÕES

O Nubank, fundado em 2013, tem como missão libertar as pessoas da burocracia financeira e simplificar sua relação com o próprio dinheiro. Com um histórico de sucesso, a empresa anunciou recentemente a conquista de uma marca importante: alcançar 80 milhões de clientes no Brasil em julho de 2023.

Além disso, o Nubank se tornou a quarta maior instituição financeira do país em número de clientes, de acordo com dados do Banco Central do fechamento do segundo trimestre de 2023.

Nubank na América Latina

O sucesso do Nubank não se restringe apenas ao Brasil. Com a expansão para outros países da América Latina, a empresa acumula um total de 85 milhões de clientes em toda a região. Somando os 4,5 milhões de clientes no México e na Colômbia, o Nubank se estabelece como uma das principais instituições financeiras da América Latina.

Essa conquista é resultado do compromisso contínuo da empresa em oferecer soluções inovadoras e focadas nas necessidades dos clientes.

Um Portfólio Completo de Soluções

O Nubank começou sua trajetória revolucionando o mercado de cartões de crédito com o famoso “roxinho”. O cartão de crédito sem anuidade, internacional e controlado pelo aplicativo foi apenas o começo de uma jornada de inovação. Ao longo dos anos, o Nubank lançou mais de 25 produtos e serviços, sempre buscando atender às demandas dos clientes.

Produtos e Serviços Oferecidos pelo Nubank

Cartão de Crédito Nubank : O cartão roxinho é o produto que colocou o Nubank no mapa. Sem anuidade ou tarifas escondidas, o cartão oferece praticidade e controle total pelo aplicativo.

Conta Nubank : Além do cartão de crédito, o Nubank também oferece uma conta digital sem tarifas. Com ela, os clientes têm acesso a uma série de benefícios, como transferências gratuitas, pagamento de boletos e rendimento superior à poupança.

Caixinhas Nubank : Pensando em ajudar os clientes a alcançar seus objetivos financeiros, o Nubank lançou as Caixinhas. Trata-se de uma funcionalidade que permite separar o dinheiro em diferentes categorias, como viagem, reserva de emergência, entre outros.

Pix no Crédito : O Nubank inovou mais uma vez ao permitir que os clientes realizem pagamentos via Pix utilizando o limite do cartão de crédito. Essa funcionalidade traz ainda mais praticidade e flexibilidade para o dia a dia dos usuários.

Investimentos : O Nubank também oferece opções de investimentos, permitindo que os clientes rentabilizem seu dinheiro de forma segura e simples. Com diversas opções de investimento, é possível encontrar a melhor alternativa de acordo com o perfil de cada cliente.

Empréstimo Nubank : O Nubank disponibiliza um serviço de empréstimo com taxas competitivas e condições flexíveis. Os clientes podem solicitar empréstimos diretamente pelo aplicativo, de forma rápida e descomplicada.

Conta PJ Nubank: Para atender às necessidades dos empreendedores, o Nubank também oferece uma conta PJ. Com ela, os clientes têm acesso a uma série de recursos voltados para a gestão do negócio, como emissão de boletos, integração com maquininhas e controle de recebimentos.

Sucesso e Reconhecimento

O crescimento exponencial do Nubank no Brasil o tornou a quarta maior instituição financeira do país, de acordo com dados do Banco Central. Além disso, a empresa se destaca por ter um dos menores índices de reclamações do mercado, reforçando o compromisso com a satisfação do cliente.

“O crescimento sucessivo da nossa base de clientes continua a reforçar a eficiência e o potencial inerentes ao nosso modelo de negócio digital. Isso nos permite crescer em escala, fornecendo serviços financeiros de alta qualidade e baixo custo. Temos níveis sólidos de atividade acima de 82% e possibilidades crescentes de venda cruzada, que têm impulsionado as receitas da empresa. Continuamos investindo no crescimento, pois acreditamos que ainda há um enorme potencial para aumentar a participação de mercado em vários produtos.” David Velez, fundador e CEO do Nubank.

A Revolução do Nubank



O Nubank está apenas começando sua revolução no mercado financeiro. Com 80 milhões de clientes no Brasil e um crescimento constante, a empresa continua focada em oferecer serviços cada vez mais completos e inovadores. O compromisso com a qualidade dos produtos e serviços é evidente, e o Nubank busca constantemente aprimorar a experiência do cliente.

Ademais, quase metade da população adulta brasileira já é cliente do Nubank, o que demonstra a confiança e a satisfação dos usuários. O sucesso da empresa é um reflexo do compromisso em simplificar a relação financeira das pessoas e proporcionar ferramentas que as ajudem a alcançar seus sonhos.