Nubank ANUNCIA mudanças no PIX e clientes COMEMORAM

As transferências realizadas por meio do sistema de PIX são amplamente utilizadas pelos cidadãos do Brasil. No entanto, há uma preocupação significativa relacionada à segurança das operações, especialmente por parte do banco “roxinho”.

O Nubank é, sem dúvida, um dos principais bancos atuantes no país hoje em dia. Afinal, essa fintech oferece uma variedade de serviços financeiros aos seus clientes, incluindo operações com PIX. Através do aplicativo, por exemplo, é possível solicitar linhas de crédito, fazer investimentos e usufruir de outros serviços financeiros.

Popularidade e burocracia em serviços da transferência instantânea

Assim como qualquer outra instituição bancária, o Nubank também possibilita o uso do PIX, obviamente. Esse método de transferência foi introduzido pelo banco central em 2018 e, posteriormente, lançado no Brasil em 2020. Por meio dele, é possível transferir dinheiro de forma ágil.

Entretanto, quando ocorre um envio equivocado de valores, é extremamente complicado recuperar os fundos perdidos. Em vista disso, a fintech anunciou uma inovação para os clientes que utilizam esse recurso.

Para começar, é fundamental compreender como o PIX funciona. Conforme mencionado previamente, esse método foi lançado pelo Banco Central em 2020, e desde então tornou-se o favorito de muitos brasileiros.

Segundo relatórios do órgão, bilhões de reais foram movimentados por meio desse sistema no ano passado. Em decorrência disso, é comum que algumas pessoas sejam vítimas de golpes relacionados a essa forma de pagamento. Ademais, existe também a possibilidade de enviar dinheiro para a pessoa errada.

De fato, há uma maneira de comprovar que alguém foi vítima de um golpe no PIX, o que possibilita a recuperação do dinheiro. O mesmo se aplica às transferências equivocadas. Contudo, ambas as etapas são excessivamente burocráticas e demoradas. Em razão disso, o Nubank desenvolveu um método para cancelar transferências via PIX.

Seria possível cancelar um PIX no Nubank?

É importante mencionar que ainda não é viável cancelar o PIX no Nubank ou em qualquer outro banco, exceto quando se trata de valores agendados. Nessa circunstância, o cliente pode acessar a seção de transferências e cancelar um PIX incorreto, contanto que a data da transferência ainda não tenha sido alcançada. Isso quer dizer que o dinheiro não pode ter sido enviado previamente.

Mas, caso tenha feito o agendamento, saiba como cancelá-lo no roxinho. Primeiramente, abra o aplicativo Nubank (disponível para os sistemas Android e iOS). Em seguida, selecione a seção de transações. Se você tiver alguma transferência programada com o PIX, será possível cancelá-la ou editá-la tocando na transação agendada.

É válido ressaltar que essa possibilidade também existe em outros bancos. Em caso de enganos. Nesse caso, é recomendável entrar em contato com o banco e a pessoa que recebeu o pagamento.



Para quem efetuou o envio incorreto, é necessário confiar na integridade da pessoa que recebeu o dinheiro. Se for necessário, deve-se recorrer à justiça para reaver o valor, pois a pessoa que recebeu o dinheiro tem a obrigação de devolvê-lo.

Nubank participará do programa Desenrola Brasil

Os clientes que estavam preocupados com a participação ou não do roxinho no Desenrola Brasil já podem se tranquilizar. O Nubank, oportunamente, informará quais são os critérios e as condições para as renegociações pertinentes ao programa. A fintech também informará quais serão os canais para atendimento a serem disponibilizados.

A primeira fase do programa constitui indivíduos cuja renda mensal é de, no máximo, R$ 20 mil. Eles poderão negociar os débitos diretamente com os bancos. Além disso, as instituições participantes do Desenrola terão que “limpar o nome” dos cidadãos com dívidas menores de R$ 100. Isso terá que ser concluído, com a baixa no sistema, no dia 28 de julho.

Lembrando que o fato de limpar o nome dos clientes não significa que os bancos perdoaram esses débitos. As dívidas continuarão existindo, porém, as instituições se comprometerão, através do programa, a excluir o CPF dos devedores do cadastro negativo.