Nubank anuncia NOVIDADE hoje(27) e alegra seus 80 milhões de clientes! Mais privilégios para clientes do Banco!

A gigante digital brasileira, nubank, continua a expandir seu portfólio de soluções inovadoras para sua gama de clientes. Com N Possibilidades, a nubank tem como objetivo facilitar a vida dos seus usuários, oferecendo serviços financeiros e mais além. A última adição na lista de conveniências do nubank é a parceria que foi anunciada HOJE(27) com a Hopper, a plataforma de viagens mais popular da América do Norte.

A Parceria Nubank-Hopper: Uma Nova Era para Viagens

A parceria entre a nubank e a Hopper é um marco na indústria de viagens, marcando a entrada do nubank neste setor. A colaboração deve começar no próximo ano, trazendo uma plataforma de viagens completa para o Shopping do Nubank. Esta parceria tem como objetivo simplificar o processo de planejamento de viagens para os usuários do nubank.

“A parceria com a Hopper é um passo significativo para o nubank, permitindo-nos oferecer experiências únicas para nossos 80 milhões de clientes”, diz a equipe do nubank.

Conheça a Hopper

A Hopper é uma das principais empresas no setor de viagens, sendo o aplicativo de viagens mais baixado na América do Norte. A plataforma tem se esforçado para expandir sua presença na América Latina, com o nubank sendo seu primeiro parceiro no Brasil.

O aplicativo da Hopper oferece uma solução completa para planejar uma viagem, colaborando com várias companhias aéreas, empresas de hospedagem e locadoras de veículos. O serviço também se destaca por atender às principais necessidades dos viajantes, como as frequentes mudanças de preços e possíveis problemas durante a viagem.

O Que Esperar da Parceria Nubank-Hopper

A associação entre nubank e Hopper vai além de uma simples integração de plataformas. Ela oferecerá aos clientes do nubank acesso a uma série de facilidades e benefícios exclusivos. Aqui estão alguns deles:

Previsão e Congelamento de Preços de Passagens Aéreas: Uma das principais características da Hopper é sua ferramenta de previsão de preços de passagens aéreas. Esta funcionalidade também estará disponível para os usuários do nubank, permitindo-lhes congelar os preços das passagens aéreas quando estão mais baixos. Acesso a Seguros: Os clientes do nubank também poderão adquirir seguros de viagem através da plataforma da Hopper, proporcionando-lhes uma camada extra de segurança durante suas viagens. Promoções Diárias: A parceria também oferecerá promoções diárias aos usuários do nubank, permitindo-lhes aproveitar as melhores ofertas de viagens disponíveis. Suporte Exclusivo: Os clientes do nubank receberão suporte exclusivo da Hopper, ajudando-os a resolver quaisquer problemas que possam encontrar durante o planejamento ou a execução de suas viagens.

A parceria entre o nubank e a Hopper representa uma inovação significativa no setor de viagens, proporcionando aos clientes do nubank uma experiência de viagem mais conveniente e eficiente. Com a Hopper como seu novo parceiro, o nubank está trazendo o futuro das viagens para o presente.