Nubank anuncia ÓTIMA notícia para quem está com viagem marcada; Veja qual

Os clientes do Nubank, um dos principais bancos digitais do país, que possuem o cobiçado cartão de crédito Ultravioleta, têm motivos para comemorar. O banco anunciou recentemente um novo benefício gratuito que promete agradar aos viajantes frequentes.

Com o objetivo de atrair mais usuários e oferecer vantagens exclusivas, o Nubank está disponibilizando 4 acessos gratuitos às salas VIPs Lounge Mastercard Black no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O Lounge Mastercard Black é conhecido por proporcionar aos passageiros uma experiência premium e relaxante antes de embarcar em seus voos.

“Essa sala está localizada no piso superior do Terminal 3 do aeroporto, reservado apenas para viagens internacionais. Ou seja, o cliente precisa estar com uma passagem de viagem internacional para acessar essa área”, explicou o Nubank.

O benefício é destinado aos titulares do cartão de crédito Ultravioleta, que já é reconhecido por oferecer diversos outros benefícios e vantagens exclusivas aos seus usuários. A partir de agora, os clientes que possuírem este cartão poderão desfrutar de momentos de tranquilidade e conforto nas salas VIPs do aeroporto, gratuitamente.

Saiba como acessar a sala VIP

Os clientes portadores do cartão Nubank Ultravioleta têm agora a oportunidade de usufruir gratuitamente da exclusiva Sala VIP Lounge Mastercard Black, localizada no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A entrada na sala é simples e descomplicada: basta apresentar o cartão físico Ultravioleta junto ao cartão de embarque.

O acesso gratuito é concedido ao titular do cartão Nubank Ultravioleta e também se estende aos dependentes diretos com até 12 anos de idade. Além disso, é possível levar até três acompanhantes, contudo, é importante mencionar que cada um deles precisará efetuar um pagamento de R$ 130 para acessar a sala.

A Sala VIP Lounge é composta por três ambientes distintos para atender às necessidades e preferências dos usuários. O primeiro ambiente é a “Área Kids”, ideal para proporcionar entretenimento e conforto às crianças durante a espera. Em seguida, há as “Estações de Trabalho”, equipadas com pontos de energia para a recarga de dispositivos eletrônicos, tornando-a uma opção conveniente para os viajantes a negócios.

Por fim, o “Espaço Gourmet” oferece comida e uma variedade de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, para tornar a estadia ainda mais agradável. Além disso, a sala oferece acesso Wi-Fi de alta velocidade para que os clientes possam permanecer conectados durante sua visita.

Essa iniciativa do Nubank Ultravioleta visa proporcionar uma experiência exclusiva e diferenciada aos seus clientes, oferecendo vantagens e benefícios adicionais. A parceria com a Sala VIP Lounge Mastercard Black certamente trará maior comodidade e conforto aos passageiros, tornando suas viagens ainda mais agradáveis.

Cartão de crédito Ultravioleta

O Ultravioleta do Nubank é um cartão de crédito premium projetado para proporcionar uma experiência financeira diferenciada e repleta de benefícios exclusivos. Considerado uma categoria especial dentro dos serviços oferecidos pelo Nubank, o Ultravioleta tem como objetivo oferecer aos seus clientes uma série de vantagens que vão além do convencional.



Você também pode gostar:

Uma das principais características do cartão Ultravioleta é o seu programa de cashback. Através dele, os clientes podem receber 1% de dinheiro de volta em todas as compras realizadas no crédito. Esse cashback é imediato, ou seja, os usuários recebem o valor de volta no mesmo momento em que fazem a transação.

Para obter o Nubank Ultravioleta, os interessados precisam cumprir alguns requisitos específicos, uma vez que ele é destinado a clientes selecionados pela empresa. Essa seleção leva em consideração o histórico de uso do cartão, renda do usuário e relacionamento do cliente com a empresa.