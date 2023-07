Nubank confirma grande benefício ainda este mês; veja quem recebe

O Nubank, sempre inovando e buscando oferecer vantagens exclusivas aos seus clientes, tem uma grande novidade para compartilhar! A partir do dia 31 de julho, os clientes do programa Nubank Ultravioleta poderão aproveitar um benefício especial e único.

Nubank e Disney Magic Run: um evento imperdível para os clientes Ultravioleta!

A fintech firmou uma parceria como patrocinadora da 7ª edição do Disney Magic Run 2023, trazendo aos seus clientes a oportunidade de participar de um evento mágico e repleto de vantagens.

Pré-venda exclusiva no Parque Ibirapuera

Os clientes do Nubank Ultravioleta terão o privilégio de participar da pré-venda de ingressos para o Disney Magic Run 2023, que acontecerá no famoso Parque Ibirapuera, em São Paulo. Contudo, essa venda exclusiva terá início no dia 31 de julho, proporcionando aos clientes Ultravioleta uma vantagem única para garantir seus ingressos antecipadamente.

Descontos imperdíveis

Aproveitando a pré-venda, os clientes Nubank Ultravioleta terão a chance de adquirir seus ingressos com descontos especiais. Assim, os clientes que adquirirem seus ingressos durante esse período terão direito a um desconto de até 30% sobre o valor original.

No entanto, fiquem tranquilos caso não consigam adquirir na pré-venda, pois a venda normal terá início a partir do dia 7 de agosto, e os clientes Ultravioleta ainda terão 20% de desconto sobre o valor dos ingressos. Já os clientes padrão do banco poderão adquirir seus ingressos a partir da data normal, com um desconto de 10%.

Limitação de ingressos por CPF

Vale lembrar que, para garantir que o maior número possível de pessoas aproveite o evento mágico, há um limite de 4 ingressos por CPF. Dessa forma, mais famílias poderão se unir nessa experiência única promovida pelo Nubank em parceria com a Disney.



Você também pode gostar:

Retirada dos kits da corrida

Para os clientes que garantirem suas participações no Disney Magic Run 2023, a retirada dos kits da corrida acontecerá entre os dias 26 e 28 de outubro. Desse modo, esses kits serão entregues a todos os participantes que fizerem parte do evento, proporcionando uma experiência ainda mais incrível.

Disney Magic Run: um evento para toda a família

O Disney Magic Run é conhecido por ser um evento inclusivo e que proporciona diversão para toda a família. Nele, pessoas de todas as idades se unem para celebrar a magia dos filmes e séries da Disney. Pois, fantasiados de seus personagens favoritos, os participantes tornam o evento ainda mais especial e inesquecível.

Modalidades da corrida

O evento conta com duas modalidades de corrida. A primeira é uma caminhada de 3 quilômetros, perfeita para quem deseja aproveitar a atmosfera mágica do evento de forma mais tranquila e descontraída. Já a segunda modalidade é uma prova de 8 quilômetros, voltada para os participantes acima de 16 anos que desejam desafiar suas habilidades e curtir uma corrida emocionante.

Outras vantagens do Nubank

Além do benefício exclusivo relacionado à parceria com o Disney Magic Run, o Nubank oferece uma série de outras vantagens aos seus clientes.

Cartão de crédito sem anuidade

O Nubank é conhecido por ser um dos primeiros bancos digitais a oferecer um cartão de crédito sem anuidade. Em suma, isso significa que os clientes podem usufruir dos benefícios do cartão sem a preocupação de taxas anuais.

Facilidade de abertura de conta

A abertura de uma conta no Nubank é rápida e descomplicada. Pois basta baixar o aplicativo, seguir alguns passos simples e enviar os documentos necessários para começar a usufruir dos serviços oferecidos pelo banco.

Além do cartão de crédito, o Nubank disponibiliza uma conta digital completa para seus clientes. Por meio dela, é possível realizar transferências, pagar boletos, fazer recargas de celular, entre outras operações financeiras, tudo de forma prática e segura.

Programa de Recompensas

O Nubank possui o programa de recompensas chamado “Nubank Rewards”, no qual os clientes podem acumular pontos a cada compra realizada no cartão de crédito. Assim, esses pontos podem ser trocados por descontos em faturas, passagens aéreas, produtos e serviços de parceiros do banco.