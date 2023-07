Nubank confirmou o PERDÃO DE DÍVIDAS no Desenrola? Veja o que se sabe até agora

Recentemente, o Governo Federal lançou a primeira fase do Desenrola Brasil, um programa que visa a renegociação de dívidas. Desde então, muitas pessoas têm se questionado sobre como os bancos participantes estão lidando com as dívidas no programa. No dia 19 de julho de 2023, o Nubank oficialmente aderiu à iniciativa governamental e divulgou informações importantes a respeito.

Nubank adere ao Desenrola Brasil e esclarece como funcionará a renegociação de dívidas

Durante a primeira fase do programa, um requisito estabelecido pelo governo para a participação dos bancos é a possibilidade de limpar o nome das pessoas que possuem dívidas de até R$100. Em relação a isso, o Nubank anunciou que irá cumprir esse critério, permitindo a regularização do nome dos clientes nessa situação específica. No entanto, é importante destacar que as dívidas em si não serão zeradas.

Perdão de dívidas?

O comunicado do Nubank ressalta que a instituição “dará baixa na negativação das pessoas com dívidas de até R$100 e compartilhará mais detalhes de sua adesão conforme avançar no processo”. Isso significa que os valores das dívidas continuarão existindo, mas o nome do indivíduo será limpo.

Além disso, o Nubank também informou que disponibilizará as condições e critérios para as renegociações no âmbito do programa, bem como os canais de atendimento que estarão disponíveis para os clientes interessados em regularizar suas pendências.

Primeira fase do programa

A primeira etapa do programa consiste na limpeza de nomes para aqueles que se enquadram na condição de possuir dívidas de até R$100. Assim, essa ação visa facilitar a vida financeira dessas pessoas, permitindo que elas tenham acesso a crédito e outras oportunidades no mercado.

Segunda fase do Desenrola

Já a segunda fase do Desenrola Brasil possibilita a renegociação de dívidas de qualquer valor diretamente com as instituições financeiras, para os indivíduos que se encaixam na Faixa 2, ou seja, aqueles que têm renda de até R$20 mil. Nessa fase, diversos bancos estão participando do programa, entre eles:

Itaú Unibanco;

Bradesco;

Santander;

Caixa Econômica Federal.

O objetivo do Governo Federal é que, a partir de setembro deste ano, a população em geral tenha a oportunidade de renegociar suas dívidas por meio do Desenrola Brasil. Certamente, com a adesão do Nubank ao Desenrola Brasil, espera-se que muitas pessoas tenham a chance de limpar seus nomes e regularizar suas situações financeiras, principalmente aquelas que possuem dívidas de até R$100.



Você também pode gostar:

Desse modo, o programa é uma iniciativa importante do governo para auxiliar os cidadãos a retomarem o controle de suas finanças e reconquistarem sua estabilidade econômica. Assim, a partir de setembro, com a expansão do programa, mais pessoas terão a oportunidade de negociar suas dívidas e buscar soluções para suas pendências financeiras.

Contudo, é fundamental que os interessados busquem informações detalhadas junto ao Nubank e outras instituições participantes para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelo Desenrola Brasil.

Cuidado com golpes que envolvem o Desenrola Brasil

Golpistas muitas vezes utilizam mensagens de texto, e-mails ou ligações telefônicas para atrair suas vítimas. Desse modo, eles podem se passar por representantes do Desenrola Brasil ou de instituições financeiras e solicitar informações confidenciais, como senhas, números de cartão de crédito ou CPF.

Por isso, nunca compartilhe tais dados por meio dessas comunicações e sempre confirme a autenticidade da solicitação diretamente com a empresa envolvida.

Taxas Antecipadas

Além disso, fique atento a promessas de eliminar suas dívidas mediante o pagamento de uma taxa antecipada. Pois o programa Desenrola Brasil não requer pagamentos para participação, portanto, desconfie de qualquer abordagem que exija dinheiro antes de oferecer ajuda.

Ao acessar sites relacionados ao Desenrola Brasil, certifique-se de que são seguros e autênticos. Verifique se o endereço começa com “https://” e se há um cadeado na barra de endereços, o que indica uma conexão segura. Além disso, pesquise o nome da instituição para garantir que o site seja oficial.