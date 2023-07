NUBANK e CASAS BAHIA fazem COMUNICADO em conjunto para seus clientes

No dia 19 de julho de 2023, o Nubank e a Casas Bahia anunciaram uma parceria revolucionária que permitirá aos clientes do Nubank realizar compras diretamente no aplicativo, desde a escolha do produto até o pagamento. Essa colaboração tornará a jornada de compra mais eficiente, segura e conveniente, oferecendo uma experiência completa aos usuários.

Neste artigo, vamos explorar os detalhes dessa parceria e entender como ela irá impactar a experiência de compra dos clientes do Nubank.

A Parceria Estratégica

A parceria entre o Nubank e a Casas Bahia é resultado da busca de ambas as empresas por aprimorar seus serviços e ampliar o acesso a produtos de diferentes categorias para os consumidores brasileiros. A Casas Bahia, como uma tradicional rede varejista, traz sua vasta experiência no mercado para essa colaboração, enquanto o Nubank, com sua plataforma digital inovadora, oferece uma base sólida de mais de 75 milhões de clientes em todo o país.

Com essa parceria, a Casas Bahia passa a oferecer no Shopping do Nubank uma ampla variedade de produtos, desde eletrodomésticos e smartphones até eletroportáteis e games. Essa diversidade de categorias permite que os clientes do Nubank encontrem tudo o que precisam em um só lugar, sem sair do aplicativo.

Benefícios para os Clientes

Além da conveniência de realizar compras dentro do próprio aplicativo do Nubank, os clientes também têm acesso a benefícios exclusivos. Um desses benefícios é o atendimento exclusivo da plataforma financeira, garantindo suporte especializado durante todo o processo de compra.

Além disso, os clientes podem optar por parcelar suas compras em até 24 vezes ou em 10 vezes sem juros, utilizando o NuPay, o método de pagamento do Nubank. Outro benefício oferecido pelo Nubank é a possibilidade de limite extra para realizar compras, dependendo do perfil e análise de crédito do cliente.

Isso significa que os usuários podem adquirir produtos do Shopping do Nubank sem consumir o limite de crédito de seu cartão Nubank. Essa flexibilidade financeira proporciona mais liberdade aos clientes para aproveitar as ofertas e produtos disponíveis no aplicativo.

O Shopping do Nubank

O Shopping do Nubank é uma plataforma inovadora que reúne grandes marcas e varejistas do Brasil. Com mais de 150 lojas parceiras, os mais de 75 milhões de clientes do Nubank podem realizar compras de forma simples e segura em categorias específicas de produtos, como moda, games, viagens, pets e muito mais. Essa variedade de opções permite que os clientes encontrem exatamente o que procuram, com descontos, cupons e até mesmo cashback.

Através do Shopping do Nubank, os clientes podem explorar uma ampla gama de produtos oferecidos pelas lojas parceiras, comparar preços, ler avaliações de outros clientes e tomar uma decisão informada antes de fazer uma compra.



Você também pode gostar:

Tudo isso dentro do aplicativo do Nubank, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes plataformas ou aplicativos.

Como Usar o Shopping do Nubank

Para utilizar o Shopping do Nubank, basta abrir o aplicativo do Nubank e acessar a seção dedicada ao shopping. Lá, os clientes encontrarão uma variedade de categorias de produtos, cada uma com suas próprias opções e lojas parceiras.

Ao escolher uma categoria, os clientes podem explorar os produtos disponíveis, comparar preços, ler avaliações e escolher o produto que melhor atende às suas necessidades.

Ao encontrar o produto desejado, os clientes podem selecioná-lo e prosseguir para a página de pagamento, onde poderão escolher entre diferentes opções de pagamento, incluindo o NuPay. Com o NuPay, os clientes podem parcelar suas compras em até 24 vezes ou em 10 vezes sem juros, aproveitando as vantagens oferecidas pelo Nubank.

A parceria entre o Nubank e a Casas Bahia resultou em uma experiência de compras revolucionária dentro do aplicativo do Nubank. Com o Shopping do Nubank, os clientes têm acesso a uma ampla variedade de produtos, benefícios exclusivos, como atendimento especializado e parcelamento em até 24 vezes, além de uma plataforma segura e conveniente para realizar suas compras.

Essa parceria demonstra o compromisso do Nubank em oferecer cada vez mais opções e conveniência aos seus clientes, consolidando sua posição como uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo.