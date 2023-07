Nubank está fora do Desenrola? Entenda o motivo da dúvida

O Governo Brasileiro lançou oficialmente nesta semana o seu mais novo programa de renegociação de dívidas chamado “Desenrola“. Com o objetivo de ajudar os clientes endividados a saírem do vermelho, diversas instituições financeiras já aderiram ao projeto. No entanto, uma dúvida paira sobre os clientes do Nubank, já que a fintech ainda não confirmou sua participação no programa governamental.

Programa Desenrola: bancos aderem ao maior programa de renegociação de dívidas, mas Nubank fica em dúvida

De modo geral, o programa Desenrola iniciou sua primeira fase antes do previsto, surpreendendo muitos brasileiros. Dessa forma, nesta etapa inicial, o foco é a renegociação de dívidas com bancos, o que trouxe esperança para muitas pessoas que almejam se livrar das dívidas com o Nubank.

O Governo determinou que os bancos participantes deveriam limpar automaticamente o nome dos clientes com débitos negativados de até R$ 100. Assim, entre as instituições que aderiram ao programa estão: Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Inter e PicPay.

Nubank em dúvida sobre participação no Desenrola

Contudo, uma incerteza para os clientes do Nubank surgiu após uma entrevista coletiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso porque ele revelou que a fintech ainda não decidiu se irá aderir ao programa, pois não considerou interessante o crédito presumido oferecido pelo governo como estímulo.

Em resumo, cerca de 1 milhão de clientes endividados do Nubank podem ficar sem a oportunidade de renegociar seus débitos diretamente com a instituição, caso ela opte por não participar do Desenrola.

Entenda as fases do programa e quem pode participar

A primeira fase do programa Desenrola é direcionada aos grupos pertencentes à faixa 2 de benefício. Isso engloba pessoas com renda mensal máxima de até R$ 20 mil. Nessa etapa, os clientes devem renegociar suas dívidas diretamente com as instituições financeiras participantes.

Já a segunda fase, prevista para setembro, será voltada para a faixa 1, composta por pessoas que possuem registro no Cadastro Único e recebem até dois salários mínimos federais. Nessa fase, as dívidas de até R$ 5 mil serão elegíveis para participação, sendo necessário o uso de uma plataforma de inscrição e um leilão entre as instituições.

Contudo, é importante ressaltar que as dívidas elegíveis para quitação no Desenrola devem ter sido adquiridas até 31 de dezembro de 2022. De modo geral, o Desenrola é um programa governamental que visa auxiliar os brasileiros endividados a renegociarem suas dívidas com os bancos participantes.

Embora o programa já esteja em sua primeira fase, a incerteza sobre a participação do Nubank deixa muitos clientes ansiosos para saber se terão a oportunidade de se livrar de suas dívidas com a fintech.

Enquanto isso, as instituições financeiras aderentes ao programa estão ajudando a limpar o nome dos clientes com débitos negativados de até R$ 100.

Com a promessa de mais fases, o Desenrola busca oferecer uma solução para diferentes grupos de endividados, possibilitando a quitação das dívidas e proporcionando um novo recomeço financeiro.



Os clientes do Nubank poderão participar do programa?

Entretanto, segundo as últimas informações da fintech, a tendência é que o Nubank se junte aos demais bancos e facilite a vida do cliente através do processo de negociação com subsídio do programa Desenrola.

Já que a instituição financeira se tornou uma das maiores do Brasil sendo um dos bancos mais importantes dentro do conceito de banco digital, alcançando milhares de clientes. Certamente, o Desenrola irá atrair diversos clientes para realizarem negociações com as instituições financeiras, sendo viável para todos os envolvidos.

Além disso, o programa pode ser promissor no que tange ao movimento da economia do Brasil e da volta do poder de consumo ao cidadão. Sendo assim, trata-se de uma ótima oportunidade para todos!