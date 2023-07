Nubank fará parte da renegocição de dívidas? Confira!

O Desenrola Brasil é um programa criado pelo governo federal, com o intuito de renegociar as dívidas dos brasileiros. Sendo assim, a primeira etapa do programa começou nesta semana, com a possibilidade de ajudar cerca de 30 milhões de brasileiros a pagarem suas dívidas em aberto.

Com relação ao funcionamento do Desenrola Brasil, o Ministério da Fazenda afirma que será através de um leilão reverso entre credores, organizado por categoria de crédito. Dessa forma, quem oferecer mais desconto será contemplado no programa, apresentando a dívida para renegociação e contando com a garantia de que ela será saldada.

Com isso, observa-se que várias instituições financeiras podem fazer parte do programa Desenrola Brasil, como, por exemplo, o Nubank, um dos maiores bancos digitais do mundo e muito utilizado pelos brasileiros.

No entanto, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Nubank é uma das instituições financeiras que ainda estão em dúvida se participam, ou não, do Desenrola Brasil. Essa dúvida tem relação com o fato do Nubank possuir direito a pouco crédito presumido.

Caso o Nubank decida aderir ao Desenrola Brasil, cerca de 2,5 milhões de brasileiros clientes do banco poderão ser beneficiados com a renegociação de dívidas, podendo limpar seus nomes.

Faixas do programa Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil conta com duas faixas, sendo que a primeira inclui as pessoas que recebem até dois salários mínimos, ou que estejam inscritas no Cadastro Único, e que foram negativadas até 31 de dezembro de 2022.

Sendo assim, os brasileiros incluídos nesta faixa poderão renegociar suas dívidas de até R$ 5 mil. Desta maneira, o pagamento será feito à vista, ou parcelado em até 60 vezes. Além disso, o pagamento contará com desconto e juros mais baixos.



Com relação ao dinheiro utilizado para pagar essas dívidas, pode ser obtido através de empréstimos com uma instituição financeira, com a garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO) do governo federal.

Já a segunda faixa do Desenrola Brasil, de acordo com o Ministério da Fazenda, será destinada apenas para aqueles que possuem dívidas no banco. Sendo assim, existe a possibilidade de renegociação direta dos clientes com as instituições financeiras. Nesse caso, as operações não terão a garantia do FGO.

Mais informações sobre a renegociação de dívidas

Segundo o governo federal, o programa Desenrola Brasil será feito em três etapas. Sendo assim, as duas primeiras já estão valendo desde esta segunda-feira (17), podendo extinguir dívidas bancárias de até R$ 100. Durante o leilão, as instituições financeiras poderão utilizar recursos para garantir a negociação das dívidas.

No entanto, o Desenrola Brasil não irá negociar certos tipos de dívidas. Nesse sentido, confira a seguir quais dívidas não entram no programa de renegociação:

Dívidas de crédito rural;

Débitos com garantia da União e débitos de entidade pública

Dívidas com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos;

Dívidas que não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros;

Débitos com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União.

Por fim, para participar do programa Desenrola Brasil é muito simples. Para isso, basta que o usuário faça cadastro pelo site www.gov.br, e clique na opção “Entrar com o gov.br”.