Nubank faz COMUNICADO OFICIAL para quem deseja realizar EMPRÉSTIMO

A Nubank surgiu com o propósito de desafiar a burocracia, simplificar a vida dos indivíduos e promover a saúde financeira. A plataforma oferece produtos de fácil utilização, acessíveis diretamente pelo aplicativo.

Dentre as opções disponíveis estão os diferentes tipos de empréstimo: com garantia (utilizando Tesouro Direto ou dinheiro guardado), pessoal e NuConsignado. Entretanto, alguns clientes não possuem acesso ainda a todas ou algumas dessas modalidades ofertadas pela Nubank.

Quais são as dicas mais eficientes para obter um empréstimo na Nubank?

Se você se encontra no grupo que tem dificuldade em conseguir uma linha de crédito, não precisa se preocupar. No app do roxinho (disponível para iOS e Android) você pode executar algumas “tarefas” que certamente te ajudarão.

Guardar dinheiro ou investir na Nubank

Aproveitar o rendimento do seu dinheiro na Nubank pode abrir portas para ofertas de empréstimo, com opções de crédito amplas e juros mais baixos. Uma das opções disponíveis é o “Dinheiro Guardado”, ideal para aqueles que estão iniciando suas reservas financeiras ou planejando tirar um projeto do papel.

Ao optar por guardar o dinheiro com um rendimento superior a 100% do CDI e manter esse valor guardado por, pelo menos, 3 meses, você aumenta as chances de obter um empréstimo junto com condições vantajosas.

Outra alternativa de investimento é o “Tesouro Selic”, título público pertencente ao Tesouro Nacional. Adquirindo esse título público, você está, essencialmente, emprestando dinheiro para o governo na troca do retorno financeiro.

O “Tesouro Selic” é especialmente recomendado para compor a reserva de emergência. Isso porque possui alta liquidez e oferece boa rentabilidade no momento do resgate, sem contar com o apresentar baixo risco.

Manter todas as contas pagas em dia



Você também pode gostar:

A pontualidade no pagamento das contas é um critério fundamental para obter crédito, tanto dentro como fora do Nubank. Se ocorrer algum atraso no pagamento, serão aplicados juros, bem como encargos conforme as regulamentações do Banco Central, proporcionalmente aos dias de atraso.

É importante destacar que essa situação pode impactar negativamente o seu score, que é uma classificação do perfil financeiro atribuída em uma escala de 0 a 1000. Quanto mais próxima de mil for a sua pontuação, melhor será a avaliação e maiores serão as chances de obter aprovação de crédito, seja para empréstimos ou cartão de crédito.

Usar a conta da Nubank

À medida que você movimenta sua conta, conhecemos melhor o seu perfil, o que aumenta as chances de aprovação de um empréstimo. A conta da Nubank oferece total liberdade para realizar quantas transferências PIX ou TED desejar, sem qualquer custo adicional.

Além disso, não há tarifas de manutenção, cobranças abusivas ou taxas escondidas. Os clientes do roxinho têm acesso a transferências gratuitas e ilimitadas para os outros bancos. Ademais, com a facilidade do Pix, essas transferências podem ser realizadas a qualquer hora, todos os dias da semana.

Outro benefício da conta da Nubank é o rendimento do dinheiro, que ocorre a uma taxa superior à poupança. Enquanto a poupança rende aproximadamente 70% do CDI, a da fintech oferece 100% do CDI para os valores mantidos por mais de 30 dias.

Compartilhar dados pelo Open Finance

Ao compartilhar dados financeiros com a Nubank através do Open Finance, você pode obter benefícios significativos na análise de crédito e na oferta de empréstimos. Essa autorização permite que conheçamos melhor o seu perfil financeiro, o que pode resultar em um aumento do limite do cartão de crédito ou na aprovação.

Para compartilhar os dados através do Open Finance, basta seguir alguns passos simples no aplicativo:

Ao abrir o app, clique no seu perfil, localizado no canto superior esquerdo;

Clique em “Open Finance”, depois em “Continuar”. Em seguida, clique em “Compartilhar”;

Opte pela instituição financeira de onde trará os dados, tocando em “Confirmar”;

Aparecerá a tela do app da instituição escolhida a fim de confirmar o compartilhamento;

De volta ao app do Nubank, você receberá a confirmação dos dados compartilhados.

Ao realizar esse compartilhamento, você permite que o Nubank acesse informações relevantes sobre as finanças, o que pode resultar em uma análise de crédito mais completa e precisa. Com base nessas informações, a fintech oferece soluções financeiras mais adequadas às suas necessidades.

Fazer portabilidade do salário

Concentre as finanças na Nubank para desfrutar de mais benefícios e aumentar as chances de obter o empréstimo. A portabilidade do seu salário para a conta roxa pode ser facilmente solicitada através do aplicativo. Siga os passos abaixo para receber o salário diretamente no roxinho:

Acesse a seção “Conta” e toque em “Depositar”;

Selecione a opção “Receber salário, sem custo”;

Digite o CNPJ da sua empresa e clique em “Continuar”;

Digite o nome da empresa em que você trabalha;

Informe o nome do banco atual onde recebe seu salário e pronto! Você receberá um e-mail de confirmação do pedido, e em até 10 dias úteis, outro e-mail confirmando a conclusão da portabilidade.

Ao seguir essas práticas, suas chances de receber ofertas de empréstimo no aplicativo da Nubank aumentam. Lembre-se sempre de manter o app atualizado para usufruir de todas as vantagens disponíveis.