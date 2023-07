Nubank lança novidade em seu aplicativo e CHOCA brasileiros; Confira!

O Nubank é um banco digital brasileiro, e um dos maiores do mundo, contando com cerca de 85 milhões de clientes espalhados pela América Latina. A fintech está sempre buscando inovar, trazendo novos serviços e melhorias para os usuários. Nesse sentido, agora o banco possibilita que os clientes gerenciem todos os limites de crédito dentro de uma só tela do aplicativo.

O intuito dessa novidade do Nubank é de facilitar o controle financeiro dentro do aplicativo da empresa. Com isso, foi criada a nova seção chamada de “Meus limites”, na qual os clientes podem controlar todas as linhas de crédito que possuem disponíveis.

Sendo assim, a nova seção do aplicativo do Nubank contém todas as informações sobre o cartão de crédito do usuário. Isso traz uma maior facilidade na criação de um teto de gastos, algo que já era bem simples anteriormente. Esta seção “Meus limites” é muito parecida com a “Ajuste de limite”, no entanto, é mais completa nos dados e recursos.

Ao lançar a novidade, o Nubank disponibilizou uma demonstração sobre a seção “Meus limites”. Nela, é possível observar que a seção exibe o limite de crédito disponível, limite de crédito aprovado e o valor investido em Nu Limite Garantido. O cliente também tem a possibilidade de tocar em “limites adicionais”, para checar mais informações sobre a modalidade, além de poder solicitar análise e pedir novas linhas.

Mais facilidade dentro do aplicativo Nubank

É importante destacar que essa novidade do Nubank não traz nenhum recurso ou serviço novo para os clientes do banco. Desta maneira, a seção “Meus limites” apenas torna a navegação dentro do aplicativo da fintech.

Com todos os limites de crédito em apenas uma tela, o banco facilita o gerenciamento financeiro dos usuários. Além disso, essa nova seção exclui a necessidade de se passar por diferentes sessões para alterar opções similares.

Ao anunciar a novidade, o Nubank afirmou que a nova seção será disponibilizada de maneira gradual aos usuários, ao longo dos próximos meses. Sendo assim, alguns clientes terão que esperar mais do que outros para aproveitarem desta novidade. Com isso, também é importante ficar atento às atualizações do aplicativo Nubank disponíveis na Play Store e na App Store, para ter acesso a nova seção do banco mais rapidamente.

Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil foi criado para facilitar a negociação de dívidas para os brasileiros, tendo em vista que a inadimplência vem crescendo muito no país. Sendo assim, o programa foi lançado pelo governo federal no dia 17 de julho, com a participação de diversos bancos.



Você também pode gostar:

O Nubank, porém, estava em dúvida se participava, ou não, do programa Desenrola Brasil. Isso porque o banco digital possui direito a pouco crédito presumido. No entanto, a fintech decidiu que irá participar do programa de renegociação de dívidas, para o alívio de muitos brasileiros.

Além disso, o Nubank possui muitos clientes de baixa renda no Brasil. Esse é justamente o público alvo do programa Desenrola Brasil, portanto, a participação do banco digital é muito importante e necessária.

O Nubank confirmou a adesão ao Desenrola Brasil com o seguinte texto: A instituição dará baixa na negativação das pessoas com dívidas de até R$ 100 e compartilhará mais detalhes de sua adesão conforme avançar no processo. E informará, oportunamente, as condições e critérios para renegociações no âmbito do programa, assim como os canais de atendimento que serão disponibilizados.”