Nubank lança serviço que oferece até R$ 150 mil para clientes; Veja qual!

O Nubank é um banco digital brasileiro que se expandiu para outros países da América Latina, se tornando um dos maiores do mundo em número de clientes. A fintech conta com diversos serviços financeiros, como cartões sem anuidade e opções de investimentos, sempre buscando inovar e lançar novos produtos. Nesse sentido, recentemente o banco digital anunciou uma nova linha de crédito para os clientes.

Esse novo empréstimo do Nubank utiliza o Tesouro Direto como garantia, oferecendo até R$ 150 mil para os clientes do banco. Além disso, essa linha de crédito permite um parcelamento em até 48 vezes, o que corresponde a quatro anos.

Este novo serviço financeiro do Nubank apenas é possível devido a uma operação chamada alienação fiduciária. Esse tipo de operação pode ser feita por quem possui um imóvel, automóvel, dinheiro guardado ou investido. Também é possível utilizar qualquer outro bem que se encaixe como garantia no momento de realizar um empréstimo.

Desta maneira, a alienação fiduciária fornece uma posse temporária do bem em questão, para a instituição financeira que está emprestando o dinheiro. Quando o valor do empréstimo é pago em sua totalidade, o cliente do banco volta a ter posse total de seu bem.

Nova linha de crédito do Nubank

O novo empréstimo do Nubank irá oferecer aos clientes do banco um juros de 1,45% ao mês, com a possibilidade de parcelamento em até 48 vezes. Como dito, a linha de crédito funciona através de alienação fiduciária, e utiliza o Tesouro Direto como garantia. Isso significa que os investimentos no Tesouro Direto serão utilizados como bem alienado na operação.

No entanto, o cliente do Nubank não precisa resgatar seus investimentos no Tesouro Direto. Isso significa que, enquanto a operação de crédito estiver ocorrendo, os investimentos continuam rendendo.

Caso exista um atraso no pagamento das parcelas deste empréstimo, o Nubank poderá abater os valores da garantia do Tesouro Direto. Esta medida assegura tanto o banco quanto o investidor.

Além disso, essa medida será tomada pelo banco 20 dias após a data de vencimento da parcela não paga. O valor do investimento no Tesouro Direto será utilizado para cobrir o maior número de parcelas possíveis, incluindo os juros e encargos previstos.

Como solicitar o empréstimo

O novo empréstimo do Nubank pode ser solicitado de maneira totalmente digital, através do aplicativo da fintech, assim como todos os outros serviços financeiros do banco. Para isso, basta seguir os passos simples a seguir:



Primeiro, abra o aplicativo do Nubank no celular, disponível para Android e iOS;

Em seguida, acesse a aba de empréstimos;

Selecione o objetivo do empréstimo;

Agora, clique na opção “Empréstimo com investimento como garantia”;

Nesta etapa o cliente pode realizar uma simulação do empréstimo quantas vezes quiser;

Confira o resumo do empréstimo, com os valores e parcelas detalhados;

Em seguida, continue para realizar a confirmação dos dados;

Contrate o empréstimo.

Por fim, basta digitar a senha de quatro dígitos e o novo empréstimo do Nubank já terá sido contratado. É importante destacar que, após selecionar a opção “Empréstimo com investimento como garantia”, o cliente da fintech pode obter mais informações sobre as garantias. Para isso, basta conferir o link “Como funciona a garantia”, que irá aparecer na tela do cliente.