Nubank lança uma SUPER NOVIDADE e deixam clientes chocados

O Nubank, uma instituição bancária completamente digital e inovadora, está ampliando ainda mais sua gama de produtos ao apresentar ao mercado uma nova linha de crédito revolucionária.

Com o intuito de proporcionar aos seus clientes mais possibilidades financeiras, o banco agora oferece a opção de empréstimo com o Tesouro Direto como garantia.

Com essa nova opção, os clientes podem solicitar empréstimos de até R$ 150 mil, proporcionando-lhes uma solução financeira flexível e conveniente para atender às suas necessidades.

A principal vantagem é que o Tesouro Direto, que é uma forma de investimento em títulos públicos, servirá como uma garantia sólida e confiável, permitindo condições mais atrativas e taxas de juros reduzidas.

Além disso, o Nubank oferece uma grande vantagem para os clientes ao possibilitar o parcelamento do valor em até 48 vezes, o equivalente a quatro anos.

Essa opção é ideal para quem precisa de uma quantia maior de dinheiro e prefere diluir o pagamento ao longo do tempo, tornando-o mais administrável e alinhado ao seu orçamento.

Enfim, com a nova linha de crédito, o banco continua se destacando como uma referência no mercado financeiro. Quer entender tudo sobre essa super novidade?

Então, você está no lugar certo! Reunimos em um único lugar todas as informações disponíveis sobre essa nova linha de crédito.

Entenda melhor sobre a nova linha de crédito disponibilizada pelo Nubank

Antes de tudo, é importante ressaltar que, novo empréstimo oferecido pelo Nubank representa um importante avanço na ampliação dos serviços financeiros da fintech, beneficiando tanto os clientes quanto os investidores.

E, como mencionamos, uma das principais características desse empréstimo é a utilização do Tesouro Direto como garantidor, o que proporciona soluções eficientes e segurança para ambas as partes envolvidas.

Para viabilizar esse tipo de empréstimo com garantia, a instituição financeira adota uma operação chamada alienação fiduciária, que permite aos clientes que possuem bens valiosos, como imóveis, automóveis, dinheiro guardado ou outros investimentos, utilizá-los como garantia ao pegar um empréstimo junto à instituição.



Nesse processo, ao conceder o empréstimo, o Nubank temporariamente “adquire” a posse do bem utilizado como garantia. Isso assegura maior confiança na transação, permitindo ao cliente obter melhores condições e taxas mais vantajosas.

Enquanto o valor emprestado estiver sendo pago, o banco detém a posse do bem, garantindo assim o pagamento do empréstimo.

Uma das principais vantagens desse modelo é a capacidade de proporcionar taxas de juros mais reduzidas quando comparado aos empréstimos tradicionais.

Taxas de juros

Através da linha de crédito oferecida pelo Nubank, o cliente tem acesso a uma taxa de juros atrativa de 1,45% ao mês. Além disso, como mencionamos, uma das vantagens desse serviço é a flexibilidade de parcelamento em até 48 vezes.

Uma das grandes vantagens é que, mesmo durante o período em que você estiver pagando as parcelas do empréstimo, o seu investimento no Tesouro Direto continuará rendendo. Dessa forma, você não precisará abrir mão dos ganhos e benefícios que o seu investimento proporciona.

Em situações em que houver atraso no pagamento das parcelas, o Nubank tem a prerrogativa de abater o valor devido diretamente da garantia do investimento no Tesouro Direto, garantindo a segurança tanto do banco quanto do investidor.

Contudo, é importante ressaltar a responsabilidade com o pagamento das parcelas em dia, pois o não cumprimento dos prazos estabelecidos pode acarretar em atrasos e acréscimos de juros e encargos.

Como solicitar o novo crédito da Nubank

Primeiramente, na tela inicial do aplicativo ou site, localize e clique na opção de empréstimo; Em seguida, selecione o objetivo para o qual deseja solicitar o empréstimo. Pode ser para um projeto pessoal, consolidação de dívidas, investimento em negócios, entre outras finalidades; Agora, escolha a opção específica “Empréstimo com investimento como garantia”. Essa opção permite utilizar um investimento existente como garantia para obter melhores condições de empréstimo; Caso tenha dúvidas sobre como funciona a garantia, clique no link “Como funciona a garantia” para obter mais informações detalhadas; Depois é hora de simular o empréstimo. Você pode fazer quantas simulações desejar para encontrar a melhor opção que se encaixe em suas necessidades financeiras; Depois de realizar a simulação, será exibido um resumo do empréstimo com os valores detalhados, como o valor total a ser emprestado, a taxa de juros aplicada, o prazo de pagamento e outras informações relevantes; Se estiver satisfeito com as informações apresentadas no resumo, prossiga para a revisão e contratação do empréstimo; Nesse momento, será solicitado que você digite sua senha de 4 dígitos para garantir a segurança da transação; Após inserir a senha corretamente, seu empréstimo será contratado e os fundos serão disponibilizados conforme o prazo acordado.

Por fim, lembre-se de sempre avaliar cuidadosamente os termos e condições do empréstimo, bem como sua capacidade de pagamento, para garantir uma experiência financeira positiva e evitar problemas futuros.