Nubank tem motivos para comemoração e BB chora

O Nubank é uma das instituições que mais cresce no Brasil. Desde a sua fundação, em 2013, a fintech brasileira, pioneira no segmento de serviços financeiros, conseguiu atrair milhões de clientes. E, nesta semana, o banco digital recebeu uma grande notícia e está em festa.

De acordo com o levantamento mais recente do Banco Central (BC) sobre reclamações de clientes de instituições financeiras, o Nubank ultrapassou o Banco do Brasil (BB) e agora é o 4º banco com mais clientes do país. Por sua vez, o BB caiu uma posição, para o quinto lugar.

Bancos com mais clientes no Brasil

Veja abaixo os cinco maiores bancos do Brasil, em número de clientes:

Caixa Econômica Federal: 150,37 milhões de clientes; Bradesco: 104,49 milhões de clientes; Itaú Unibanco: 99,94 milhões de clientes; Nubank: 77,66 milhões de clientes; Banco do Brasil: 74,58 milhões de clientes.

Cabe salientar que os dados se referem ao segundo trimestre de 2023. Aliás,, o Nubank ganhou 4,5 milhões de novos clientes em três meses. Com isso, conseguiu ultrapassar o Banco do Brasil, que ganhou cerca de 430 mil novos clientes no período.

Os outros bancos tiveram os seguintes acréscimos em três meses: Caixa Econômica (519 mil novos clientes), Bradesco (820 mil) e Itaú Unibanco (921 mil). Isso mostra que o Nubank vem crescendo de maneira expressiva, superando com folga o desempenho das principais instituições financeiras do país.

O Nubank possui milhões de clientes em alguns países da América Latina. Em resumo, o banco digital é uma das fintechs de maior sucesso do Brasil e utiliza a inovação tecnológica para oferecer os melhores serviços financeiros aos seus usuários.

Segundo a própria instituição, o número de clientes superou a marca de 80 milhões no Brasil. Ao somar esse número com os 4,5 milhões de clientes no México e na Colômbia, a fintech passa a ter 85 milhões de clientes, no total, número duas vezes maior que dois anos atrás.

“O crescimento sucessivo da nossa base de clientes continua a reforçar a eficiência e o potencial inerentes ao nosso modelo de negócio digital. Isso nos permite crescer em escala, fornecendo serviços financeiros de alta qualidade e baixo custo“, disse David Vélez, fundador e CEO do Nubank



O fundador da fintech também afirmou que o Nubank ainda possui um “enorme potencial para aumentar a participação de mercado em vários produtos“. Por isso, o banco digital vem lançando cada vez mais produtos e serviços para ganhar novos clientes.

A propósito, a líder das operações do Nubank no Brasil, Livia Chanes, afirmou que “Quase metade da população adulta brasileira já é cliente do Nubank“. Ela ressaltou que esse forte crescimento do número de clientes reforça a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela fintech.

BTG Pactual/Banco Pan lidera reclamações no 2º trimestre

O levantamento do BC referente às reclamações de clientes sobre as instituições financeiras revelou que o BTG Pactual/Banco Pan continuou na liderança nacional. Em suma, o banco fechou um ano completo na primeira posição do ranking, com 1.004 reclamações de clientes.

Para fazer o levantamento, o BC leva em conta apenas as reclamações consideradas procedentes e o número de clientes de cada banco para elaborar o ranking. Assim, realiza uma equação simples: divide o volume de queixas pela quantidade de clientes das instituições financeiras e, então, multiplica o resultado por 1 milhão.

Veja o top dez dos bancos com mais reclamações no 2º trimestre deste ano:

BTG Pactual/Banco Pan – 43,58 pontos; Bradesco – 30,90 pontos; Inter – 29,38 pontos; C6 Bank – 24,13 pontos; PagBank-PagSeguro – 22,47 pontos; Itaú – 20,27 pontos; Santander – 18,27 pontos; Caixa Econômica Federal – 12,51 pontos; Neon – 11,88 pontos. Votorantim – 9,94 pontos.

O Nubank ficou na 13º posição do ranking de reclamações no 2º trimestre. O banco digital teve 608 queixas e atingiu uma pontuação de 7,82 pontos no índice do BC. Esse é mais um reflexo da qualidade dos serviços e produtos ofertados pelo Nubank.

A saber, a reclamação mais recorrente entre os clientes de instituições financeiras no 2º trimestre foi referente a irregularidades relativas a operações e serviços relacionados a cartões de crédito. No período, houve 2.369 queixas, no acumulado entre todas as instituições financeiras pesquisadas pelo BC.

Em seguida, ficaram as irregularidades relativas a valores a receber no sistema SVR do BCB (885 queixas) e relativas a operações e serviços, exceto aquelas relacionadas a cartões de crédito e débito, internet banking, ATM, credenciadora e operação de crédito (825 queixas).

No caso do Nubank, as principais reclamações se referiram a transações não reconhecidas pelo titular da conta (129 queixas) e irregularidades relativas a operações e serviços relacionados a conta de pagamento pós-paga (106 queixas).