Nubank toma decisão inédita e vai entrar no setor de viagens; veja como vai ser

O Nubank tem se destacado como uma das principais fintechs do Brasil, oferecendo serviços financeiros inovadores e descomplicados para milhões de clientes. E agora, a empresa está expandindo ainda mais seu leque de serviços ao entrar no setor de viagens. O anúncio foi feito recentemente, revelando que o Nubank lançará um portal completo de viagens no Shopping Nubank, seu marketplace exclusivo.

Uma Nova Opção para os Clientes

O novo portal de viagens oferecido pelo Nubank tem como objetivo facilitar o planejamento financeiro dos usuários na hora de encontrar passagens aéreas e outros serviços relacionados a viagens. Essa iniciativa é resultado de uma parceria estratégica com a Hopper, o aplicativo de viagens mais baixado da América do Norte, que está buscando expandir sua presença na América Latina.

Ao unir forças com a Hopper, o Nubank garantirá que seus usuários tenham acesso direto a diversas soluções oferecidas pelo aplicativo. Isso inclui uma ferramenta de previsão e congelamento de preços de passagens aéreas, diferentes opções de seguros e promoções diárias exclusivas.

A Experiência Global da Hopper

A Hopper é conhecida por sua expertise em viagens e comércio eletrônico, o que torna essa parceria extremamente promissora. Através da Hopper Cloud, iniciativa B2B da empresa, o Nubank será o primeiro parceiro da Hopper no Brasil. Essa colaboração permitirá que o Nubank ofereça aos seus clientes uma experiência de viagem ainda mais completa e conveniente.

Dakota Smith, presidente e co-fundador da Hopper, expressou entusiasmo em relação à parceria, afirmando:

“Esta é uma ótima oportunidade para a Hopper Cloud, pois poderemos combinar nossa experiência global em viagens e comércio eletrônico com a abordagem inovadora de serviços financeiros digitais do Nubank”.

Benefícios do Shopping Nubank



O Shopping Nubank é um recurso valioso disponível para os usuários do aplicativo do Nubank. Além de oferecer serviços financeiros, o Shopping Nubank garante vantagens exclusivas e ofertas especiais em produtos de diversas lojas parceiras. Algumas das marcas já presentes no Shopping Nubank incluem Electrolux, Centauro e Netshoes.

Recentemente, o Nubank também anunciou uma parceria com a Casas Bahia, uma tradicional rede varejista do Brasil. Com essa colaboração, os consumidores agora têm acesso a benefícios como atendimento exclusivo da plataforma financeira e opções de parcelamento em até 24 vezes ou em 10 vezes sem juros, através do NuPay.

A Expansão do Nubank

A entrada do Nubank no setor de viagens é mais um passo importante na expansão dos serviços oferecidos pela fintech. Com mais de 80 milhões de clientes no Brasil, o Nubank tem se consolidado como uma referência no mercado financeiro. Agora, com a adição do portal de viagens, a empresa busca proporcionar aos seus clientes uma experiência ainda mais abrangente e conveniente.

Além disso, essa iniciativa também demonstra a estratégia do Nubank em diversificar seus serviços e oferecer soluções inovadoras em diferentes áreas. Ao expandir para o setor de viagens, o Nubank está se aproximando do objetivo de se tornar uma plataforma completa para as necessidades financeiras e de estilo de vida de seus clientes.

Ademais, a parceria entre o Nubank e a Hopper para o lançamento do portal de viagens é uma excelente notícia para os clientes da fintech. Com essa nova opção, os usuários poderão contar com uma ferramenta completa para o planejamento financeiro de suas viagens, além de aproveitar promoções exclusivas e benefícios oferecidos pelo Shopping Nubank.

O Nubank continua inovando e expandindo sua atuação, buscando sempre proporcionar aos seus clientes serviços de alta qualidade e conveniência. Com essa iniciativa, a fintech reforça seu compromisso em simplificar a vida financeira das pessoas e se torna uma referência não apenas no setor bancário, mas também no setor de viagens.

O futuro parece promissor para o Nubank e seus clientes, que agora têm ainda mais opções e benefícios à disposição.