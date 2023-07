Nubank traz NOVIDADE importante para quem tem celular; Veja qual

O Nubank Celular Seguro é uma alternativa inovadora para garantir mais tranquilidade aos usuários em relação ao uso de seus dispositivos móveis. Oferecendo uma solução simples e fácil de usar, o seguro de celular proporciona uma experiência descomplicada, tornando mais prático o cuidado com um item tão essencial no cotidiano atual.

Uma das grandes vantagens do Nubank Celular Seguro é o atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A empresa está comprometida em oferecer auxílio sempre que necessário, garantindo que os usuários tenham suporte confiável em qualquer momento.

O Nubank tem constantemente buscado expandir suas ofertas para atender às necessidades de seus clientes. Com o lançamento do Nubank Celular Seguro, a instituição amplia suas possibilidades, reforçando seu compromisso em facilitar a vida financeira dos brasileiros.

Vantagens de contratar um seguro para o celular

Em um mundo cada vez mais conectado e dependente de dispositivos móveis, ter um seguro para o celular tem se tornado uma decisão inteligente e essencial para os usuários. Com uma variedade de situações imprevisíveis que podem ocorrer no dia a dia, contar com a proteção adequada é uma medida preventiva que oferece uma série de vantagens valiosas.

Um dos principais benefícios do seguro para celular é a segurança financeira que ele proporciona. Com a crescente complexidade e custo dos smartphones modernos, substituir ou reparar um aparelho danificado, ou roubado pode representar um gasto significativo. O seguro para celular entra em cena como um escudo protetor, minimizando o impacto financeiro caso um imprevisto aconteça.

Os seguros para celular oferecem coberturas abrangentes que vão além do tradicional roubo ou furto. Danos acidentais, quebras de tela, danos por líquidos e defeitos de fabricação também podem ser incluídos, garantindo que os usuários estejam protegidos em diversas situações adversas.

Para quem costuma viajar com frequência, o seguro para celular se torna ainda mais relevante. Em ambientes desconhecidos e movimentados, o risco de perda, roubo ou danos ao dispositivo aumenta consideravelmente. Ao estar protegido por um seguro, o viajante pode aproveitar suas aventuras sem preocupações desnecessárias.

As seguradoras compreendem que as necessidades dos clientes variam, por isso muitas oferecem opções personalizadas para diferentes perfis de usuários. Sendo assim, antes de realizar a contratação os usuários devem fazer uma pesquisa para escolher a cobertura mais adequada as suas necessidades.

Veja como realizar a contratação no Nubank



O Nubank Celular Seguro se apresenta como uma solução confiável para garantir a tranquilidade dos usuários em relação aos imprevistos. Antes de contratar o serviço, o banco digital oferece a facilidade de realizar uma simulação diretamente no aplicativo, permitindo aos clientes personalizar a cobertura de acordo com suas necessidades e preferências. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse a aba “Planejamento” no app.

Selecione a seção “Seguros” e “Celular”.

Leia as informações e clique em “Simular agora”.

O app tentará identificar automaticamente o modelo do seu celular. Caso não consiga, basta inserir o número IMEI do aparelho.

Personalize o seguro selecionando uma das opções de franquia e a cobertura desejada.

Escolha a forma de pagamento, que pode ser cartão de crédito ou saldo da conta Nubank .

. Revise o resumo da contratação e leia os Termos e Condições.

Para finalizar, basta clicar em “Contratar Seguro” e inserir sua senha de 4 dígitos.

Vale informar que o seguro possui uma carência de 30 dias a partir da contratação, após esse período, ele estará ativo. Mais informações sobre a funcionalidade do Nubank podem ser obtidas nos canais oficiais da empresa.