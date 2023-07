Nubank vai oferecer descontos exclusivos dentro do aplicativo; Veja como funciona

O Nubank anunciou uma parceria com a Casas Bahia, uma das maiores redes varejistas do Brasil, com o objetivo de integrar seu marketplace. A plataforma foi lançada pelo banco digital no ano passado e já conquistou um catálogo de mais de 150 lojas, proporcionando aos clientes descontos exclusivos, cupons e a vantagem do cashback.

A união dessas duas marcas de destaque no mercado possibilitará que os clientes do Nubank escolham e efetuem o pagamento de produtos, tudo isso sem precisar sair do aplicativo do banco digital. O recurso, denominado Shopping do Nubank, permite que os usuários tenham acesso a um catálogo diversificado, abrangendo desde eletrodomésticos até smartphones, passando por eletroportáteis, games e muito mais.

Com essa nova parceria, o Nubank reafirma seu compromisso de oferecer uma experiência completa aos seus usuários, ampliando suas opções de compra em um ambiente seguro e prático. A integração do marketplace da Casas Bahia traz mais conveniência para o público, facilitando o acesso a uma ampla variedade de produtos.

Sobre o Shopping do Nubank

O banco digital líder no mercado, está transformando a forma como seus clientes realizam compras online com o Shopping do Nubank no aplicativo. Essa experiência proporciona aos usuários a conveniência de realizar parte do processo de compra no aplicativo.

Uma das principais vantagens dessa nova experiência é a assistência ao cliente oferecida pelo Nubank durante todo o processo de compra. Caso surjam dúvidas ou seja necessário algum suporte, os clientes podem contar com o atendimento da fintech, tornando a experiência de compra mais segura e conveniente.

É importante ressaltar que essa nova funcionalidade está disponível exclusivamente para pagamentos realizados por meio do NuPay, o meio de pagamento do Nubank para compras online. Ao utilizar o NuPay, os clientes têm a possibilidade de obter um limite extra para a compra, com base em seu perfil e análise de crédito. Além disso, os clientes têm a flexibilidade de parcelar suas compras em até 24 vezes ou em até 10 vezes sem juros, proporcionando maior comodidade na gestão de suas despesas.

Saiba como comprar pelo aplicativo

Com o lançamento do recurso Shopping do Nubank, o processo de compra se tornou ainda mais simples e conveniente. Com apenas alguns cliques, os clientes podem explorar uma ampla variedade de produtos, realizar pagamentos de forma segura e acompanhar todo o processo de entrega. Veja como comprar pelo aplicativo:

O cliente deve abrir o aplicativo do banco digital e tocar na terceira aba, identificada pelo ícone de uma sacola de compras, ou seja, o “Shopping do Nubank”.

Em seguida, basta procurar o produto desejado e clicar em “Adicionar ao carrinho”.

Feito isso, será preciso verificar as informações exibidas na tela e selecionar “Continuar”.

Se todas as informações estiverem corretas, basta clicar em “Ir para pagamento” e escolher a forma de pagamento utilizando o NuPay.

Por fim, basta inserir a senha de 4 dígitos e a compra será efetuada.

Assim que a compra for concluída, os clientes podem acompanhar o status da entrega e os detalhes da compra na seção “Meus Pedidos”. Vale ainda informar que o endereço de entrega padrão é o mesmo cadastrado em na conta do Nubank, no entanto, é possível alterá-lo antes de finalizar o pedido diretamente no carrinho de compras.



