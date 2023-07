Muitos brasileiros têm dificuldades de organizar as finanças, especialmente aquelas relacionadas aos bancos e cartões de crédito.

Diante desse cenário, o programa Desenrola Brasil surge como uma alternativa que pode auxiliar esses brasileiros na hora de restabelecer a organização financeira da família. Afinal, por meio desse programa será possível negociar os valores em aberto, além de ter o nome limpo em casos de dívidas de até R$ 100.

E o que muita gente ainda não está sabendo é que o banco Nubank também se pronunciou e disse que irá aderir ao programa Desenrola Brasil, dando aos brasileiros a oportunidade de negociar dívidas, pagar de forma parcelada e, até mesmo, ter alguns valores perdoados. Entenda melhor lendo este texto!

Nubank vai PERDOAR dívidas de até R$ 100? Entenda melhor!

Na realidade, todos os bancos que aderiram ao programa Desenrola Brasil devem, obrigatoriamente, “perdoar” as dívidas de até R$ 100 dos seus clientes. Porém, muita gente anda confundindo o que esse termo perdoar quer realmente dizer.

Acontece que o ato de o banco perdoar a dívida não é o mesmo que o cidadão não ter mais o débito em aberto. A dívida ainda existe, mas o que acontece é a remoção do nome do cidadão do Serasa, por exemplo.

Por isso, quando vemos o anúncio de que o Nubank e demais bancos irão perdoar as dívidas de até R$ 100, na realidade ocorrerá a remoção do nome do cliente dos protetores de crédito, como o Serasa. Porém, ainda assim a pessoa deverá pagar o débito em aberto – ela não deixa de ser devedora no caso.

Ainda assim, essa alteração pode ser muito benéfica na hora de “limpar o nome” na praça e garantir mais acessibilidade a créditos no futuro. No entanto, não se esqueça de que é muito importante pagar a dívida para impedir que ela evolua e se torne um problema ainda maior no futuro.

Como funcionará a negociação de dívidas maiores?

No caso de clientes que têm dívidas acima de R$ 100, a negociação deverá ser feita diretamente com o banco. Para isso, é necessário entrar em contato para conversar sobre as possibilidades disponíveis para negociação.

Nessa primeira faixa de negociações, estão incluídos brasileiros com renda de até R$ 20 mil por mês.

Lembrando que as condições de pagamento, número de parcela e descontos podem variar de banco para banco. Isto é, não existe um padrão nesse sentido, muito embora os bancos estejam oferecendo grandes descontos para os seus clientes.



Para você ter ideia, existem instituições que estão oferecendo descontos que se aproximam de 90% do valor da dívida. Sem dúvidas, tornando a negociação muito mais acessível e interessante para os bancos, concorda?

Portanto, se você tem dívidas com o Nubank, que sejam maiores de R$ 100, entre em contato diretamente com a instituição financeira para fazer a negociação via Desenrola Brasil. Quem sabe você encontra uma oportunidade de garantir um equilíbrio financeiro novamente e, assim, melhorar a sua qualidade de vida financeira? Boa sorte nas negociações!