número de dívidas negociadas no 1º dia SURPREENDE brasileiros

A Serasa alcançou um marco expressivo ontem, durante o primeiro dia do evento Desenrola, ao fechar quase 200 mil negociações de dívidas em atraso ou negativadas. De acordo com dados divulgados ao blog o Globo, o número exato totalizou 199,4 mil acordos, representando um crescimento impressionante de 116% em comparação aos dias tradicionais.

Nas últimas semanas, a média de dívidas renegociadas de segunda-feira era de 92 mil, conforme dados da Serasa. A empresa acredita que esse salto expressivo pode ser atribuído ao Desenrola, programa oferecido diretamente na plataforma. No entanto, é importante ressaltar que muitas das negociações realizadas não estavam relacionadas ao programa de renegociação de dívidas do governo federal.

Com base nos resultados obtidos no primeiro dia do Desenrola, a Serasa projeta um impacto positivo contínuo ao longo do evento, proporcionando aos indivíduos a oportunidade de regularizarem suas pendências financeiras de forma mais favorável. A Serasa reitera seu compromisso em auxiliar os consumidores a recuperarem seu poder de compra e a reconstruírem suas vidas financeiras.

Primeira etapa do Desenrola

Nessa primeira etapa do programa, estão sendo viabilizadas as negociações de dívidas provenientes de instituições financeiras, tais como cartões de crédito e cheque especial, que foram registradas nos cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Essa oportunidade é direcionada a indivíduos com renda mensal de até R$ 20 mil.

Neste período específico, os devedores terão a chance de renegociar suas pendências financeiras com os bancos, buscando melhores condições para a quitação dos débitos acumulados até o final do ano passado. A iniciativa visa auxiliar pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, oferecendo uma oportunidade de regularização das dívidas junto a essas instituições.

É importante ressaltar que essa fase inicial do programa abrange especificamente as dívidas bancárias e segue critérios específicos de elegibilidade, como o limite de renda estabelecido em R$ 20 mil mensais. Aqueles que se enquadram nessas condições podem aproveitar esse período para buscar soluções mais favoráveis e adequadas às suas possibilidades financeiras.

Conheça o programa de renegociação de dívidas

O programa Desenrola será implementado em três fases distintas. Na primeira etapa, pessoas físicas com dívidas bancárias de até R$ 100 terão suas pendências automaticamente quitadas pelas instituições financeiras. Já a segunda etapa contemplará a renegociação de dívidas bancárias, beneficiando mais de 30 milhões de brasileiros.

Por fim, a terceira e última etapa do programa está programada para ocorrer em setembro. Nessa fase, serão convidados a aderir ao programa os devedores com renda de até dois salários mínimos ou aqueles que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Nesses casos, será possível negociar dívidas de até R$ 5 mil.

“Nós vamos assumir a responsabilidade de tentar negociar com os bancos, negociar com as empresas para que as pessoas possam sair do Serasa, limpar o nome e voltarem a ser cidadãos e cidadãs de respeito, podendo consumir. Não tem nada mais gostoso do que um cidadão saber que não está devendo”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista à TV Record na semana passada.



O programa Desenrola tem como objetivo principal auxiliar os brasileiros a saírem da inadimplência e recuperarem sua estabilidade financeira. Ao abordar diferentes categorias de dívidas em suas etapas distintas, o programa busca alcançar um número expressivo de pessoas, promovendo a inclusão financeira e estimulando a economia do país.