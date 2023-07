Números de pesquisa de ‘Barbie’ explodem no Pinterest antes do lançamento do filme

O Pinterest está vendo um boom ENORME da Barbie antes do tão esperado lançamento do filme … um enxame de fãs está procurando viver uma vida de plástico, assim como a boneca icônica.

Um porta-voz do Pinterest disse ao TMZ … as pessoas no site estão procurando ideias para “Barbificar” suas vidas como o margot robbie-estreia do filme liderada se aproxima. As buscas por “Barbiecore” aumentaram 980%, enquanto “Barbie mood board” teve um aumento de 1.290%.