O AirPlay não está funcionando na TV Samsung? Aqui estão 13 maneiras de corrigir

Com o AirPlay, os dispositivos da Apple podem transmitir conteúdo sem fio de computadores para televisores. Os produtos da Apple normalmente apresentam o AirPlay, mas as TVs da Samsung também apresentam a tecnologia, permitindo a transmissão contínua. No entanto, o AirPlay ocasionalmente precisa de ajuda com problemas, deixando os usuários frustrados e buscando soluções.

Você não precisa se preocupar com problemas de conectividade AirPlay com sua TV Samsung! Você aprenderá como solucionar problemas da sua TV Samsung quando o AirPlay não está funcionando e como consertar o AirPlay que não está funcionando na TV Samsung neste artigo. Essas etapas permitirão que você transmita sua mídia favorita sem fio e utilize o AirPlay em todo o seu potencial.

Métodos para corrigir o AirPlay não está funcionando na TV Samsung

Portanto, aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o problema do AirPlay na TV Samsung:

1. Verifique a compatibilidade

Há suporte para AirPlay nas TVs e monitores Samsung mais recentes. É possível que sua TV antiga não suporte o AirPlay. Certifique-se de que sua TV oferece suporte ao espelhamento de tela do iPhone ou iPad, verificando sua documentação.

Veja se sua TV Samsung ou Smart Monitor é compatível com AirPlay 2 visitando o site oficial.

2. Reinicie seus dispositivos

É comum que iPhones e TVs Samsung tenham problemas frequentes de rede se forem reinicializados. Para reiniciar seus dispositivos, siga estas etapas:

Desligue o telefone pressionando os botões de aumentar o volume e ligar/desligar simultaneamente. Depois disso, segure o botão lateral por cerca de 30 segundos até ver o logotipo da Apple aparecer.

Quando estiver com o controle remoto da TV Samsung em mãos, desligue-o e ligue-o pressionando o botão liga/desliga. Normalmente, leva cerca de cinco segundos para a TV reiniciar.

3. Verifique se está ativado

Você pode habilitar o AirPlay nas configurações do sistema no seu iPhone ou TV Samsung se ele estiver desabilitado.

Iphone:

No seu iPhone, abra o Configurações aplicativo e role para baixo até Em geral. Escolher AirPlay e transferência . Selecione Automaticamente AirPlay para TVs do menu.

Televisão Samsung:

No controle remoto da TV Samsung, selecione o Lar botão e role para a esquerda até Configurações. Vá para Todas as configurações . Clique em ‘ Configurações do Apple AirPlay ‘ sob Em geral A partir deste menu, você pode ativar o AirPlay.

Existem vários motivos pelos quais as TVs Samsung não funcionam com o AirPlay, incluindo firmware desatualizado. Certifique-se de que sua TV Samsung esteja executando a versão mais recente do Tizen OS.

Para acessar o menu de configurações, selecione o Lar botão no controle remoto da TV Samsung. Clique em Todas as configurações . Para instalar o firmware mais recente, vá até Apoiar e selecione Atualização de software

5. Desative o Bluetooth

É possível que o Bluetooth entre em conflito com o AirPlay às vezes. Para verificar se o erro foi corrigido, você precisa desativar o Bluetooth na TV Samsung e nos dispositivos Apple ao tentar usar o AirPlay entre eles.

6. Verifique se você não está usando uma VPN

Como sabemos, as VPNs permitem ocultar seu endereço IP de sites e estabelecer conexões criptografadas entre um servidor VPN e um computador ou tablet. Ao usar um serviço VPN, o dispositivo pode não conseguir sincronizar.

É melhor desativar sua VPN e ver se o “AirPlay não funciona na TV Samsung” o problema está resolvido.

7. Tente novamente a conexão de rede

Há uma opção para tentar novamente a conexão de rede na maioria das TVs Samsung. É semelhante a uma ferramenta de teste e pode ser usado para corrigir uma ampla gama de problemas. Veja como:

Abra a TV Samsung Configurações . Selecione os Rede opção sob Em geral Configurações . A seguir, você poderá ver Status da rede aqui. Clique nisso. Em seguida, selecione o Tentar novamente opção. Para resolver o problema “AirPlay não está funcionando na TV Samsung”, reconecte o Wi-Fi em ambos os dispositivos.

8. Mude a largura de banda da sua conexão

As vantagens dessas frequências são diferentes das de 2,4 GHz e 5 GHz. As configurações de alta velocidade agora podem ser definidas para 5 GHz. Apesar do fato de que os dados trafegam muito mais rápido, há uma redução no alcance como resultado. 2,4 GHz, por outro lado, tem um alcance mais amplo, mas é limitado em velocidade.

Portanto, o problema “Airplay não está funcionando na TV Samsung” pode ser resolvido alterando a banda Wi-Fi de 5 GHz para 2,4 GHz, de acordo com alguns usuários. Aqui está outra maneira que você pode tentar.

Usando um navegador da Web, navegue até o site do roteador e faça login. Clique em Configurações . Clique em Sem fio Você pode desmarcar o 5GHz opção e selecione 4GHz em vez de. Então, Salve o configurações . É recomendável reiniciar o roteador e todos os outros dispositivos conectados a ele. Certifique-se de que seu Wi-Fi esteja conectado à sua TV Samsung e verifique se o erro foi resolvido reconectando-os. Certifique-se de conectar em 2,4 GHz.

É possível usar as bandas de 5 GHz e 2,4 GHz simultaneamente com alguns roteadores. Se for esse o caso, você só precisa mudar seu Samsung Wi-Fi diretamente para 2,4 GHz.

9. Reinicie seu roteador WIFI

Você também pode ter um problema com sua rede se o AirPlay não estiver funcionando na sua TV Samsung. Para resolver esse problema, reinicie o roteador e conecte seu dispositivo Apple e a TV Samsung a ele, conforme explicado acima.

Além disso, você deve redefinir as configurações de rede no seu iPhone e Mac, bem como a lista de dispositivos de TV, para que nunca mais tenha problemas com o AirPlay.

10. Desativar e ativar o AirPlay

De acordo com alguns usuários, desativar e reativar o AirPlay resolveu o problema “O AirPlay não está funcionando na TV Samsung”. Pode valer a pena tentar para você.

Nas configurações da TV Samsung, navegue até o Em geral aba. Vá para Configurações do Apple AirPlay e desativá-lo. Depois que o Airplay estiver ativado novamente, verifique se o erro foi corrigido.

Também é possível que seus dispositivos Apple tenham um sistema operacional desatualizado que esteja fazendo com que o AirPlay não funcione na sua TV Samsung. Portanto, é necessário atualizar seu sistema iOS para corrigir esse problema.

Para iPhone e iPad:

Se quiser fazer backup de seu dispositivo, você pode usar o iCloud ou seu computador. Conecte seu dispositivo à Internet conectando-o à energia e usando o Wi-Fi. Para começar, vá para Configurações e então Em geral Tocar Atualização de software Você só precisa selecionar a atualização que deseja instalar se vir duas atualizações disponíveis na nova página. Em seguida, clique no instale agora botão. Selecione Baixar e instalar em vez disso, digite sua senha e selecione instale agora para baixar a atualização.

Para Mac:

Inicialmente, vá para o Maçã menu no canto da tela. Selecione Preferências do Sistema . Clique em Atualização de software em Preferências do Sistema. Em seguida, clique em Atualizar agora ou Atualize agora .

12. Desligue o firewall do dispositivo host

Também existe a possibilidade de o Firewall também impedir que o AirPlay funcione normalmente. Como resultado, desabilitar o Firewall também pode ser necessário para resolver o problema de “AirPlay não está funcionando na TV Samsung”. Você também pode tentar.

Vá para Preferências e selecione Segurança e privacidade . Selecione Firewall e depois clique no cadeado . Digite sua senha de administrador. Para desabilitar as opções de firewall, abra Opções de firewall > Bloquear todas as conexões de entrada . Para verificar se o erro foi corrigido, marque a opção Permitir automaticamente que o software integrado receba conexões de entrada . Para ver se o erro foi corrigido, selecione Desligue o Firewall .

13. Redefina sua Smart TV Samsung

Depois de tentar todas as dicas acima e não conseguir resolver o problema, talvez seja hora de redefinir sua TV Samsung. Veja como:

De Configurações menu, selecione Em geral . Clique Reiniciar em seguida, digite o seu ALFINETE (0000 é o padrão). Para completar o Reiniciar selecione OK

Se essas etapas não forem aplicáveis ​​à sua TV, tente acessar Configurações, Suporte e, finalmente, Autodiagnóstico.

Resumir

Isso conclui nosso guia sobre como resolver problemas do AirPlay em TVs Samsung. Esperamos sinceramente que esta informação tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre este tópico, sinta-se à vontade para compartilhá-la conosco na seção de comentários abaixo.

