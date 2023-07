O alto custo para Mbappé se ele entrar em guerra com o PSG

Ttensão entre PSG e Mbappé continua a crescer. O clube decidiu ontem não convocar seu craque para a pré-temporada no Japão.

Não houve grandes reuniões nas horas anteriores para resolver a situação e nem mesmo Nasser Al-Khelaifi estava envolvido.

O PSG, diante da falta de resposta do atacante e sua comitiva para negociar uma renovação ou transferência, decidiu então que o jogador não seria incluído no Luis Henrique‘s e permaneceria em Paris com o restante dos jogadores que estão na lista de transferências.

Suas respectivas posições estão mais distantes. O PSG O presidente há muito defende que o peso do clube, como em qualquer grande clube da Europa, deve estar acima de seus jogadores.

Ele já deixou isso claro com a repreensão dada a Messi e com a nova política do clube em que jogadores antes intocáveis, como Neymar e Verratti, não são mais intocáveis.

Eles acreditam que há alguns anos o clube estaria de joelhos implorando Messi ou Mbappé para ficar, mas as coisas mudaram, ou assim eles querem retratar.

Hoje a indignação com o atacante continua a mesma. Eles acreditam que sua decisão ponderada de sair de graça no ano que vem é quase uma espécie de sabotagem ao clube que investiu nele há sete anos.

Al-Khelaifi e Mbappé, em treino do PSG

Sabe o prejuízo irreparável que causa ao clube se sair sem recuperar pelo menos parte do enorme investimento feito no jogador no último ano de contrato.

PSG nem sei que estratégia Mbappé adotará após esta decisão. Segundo alguns relatos da mídia francesa, o jogador está disposto a pagar as consequências de sua decisão de sair a custo zero, mesmo que isso signifique uma passagem para o banco.

Esse preço, porém, seria excessivamente alto, pois Kylian não prejudicaria mais o clube nesta guerra, mas há risco de danos colaterais à França.

Não se pode esquecer que no próximo verão há o Campeonato da Europa na Alemanha e o atacante é o capitão da seleção nacional.

Ele também afirmou repetidamente que gostaria de jogar nas Olimpíadas de Paris imediatamente depois.

Passar um ano como pária, em desacordo com o clube e com torcedores divididos, apenas para esperar até junho de 2024 para receber até o último euro de seu mega contrato com PSG e de uma mudança para Real Madrid.

Em Paris, eles veem a postura de seu craque como nada mais do que uma forma de minar a todos, exceto o clube ao qual, eles suspeitam, ele já prometeu seu futuro.

Mbappé, em treino esta semana com Neymar e Donnarumma.

Entrando na lista de transferências do PSG

Mbappé vai treinar no novo Cité Sportif de Poissy com os outros jogadores que não estão nos planos do clube e que também ficaram em Paris, como Draxler, Paredes e Wijnaldum.

PSGOs prazos não foram alterados. São os mesmos que constam da carta enviada ao jogador no passado dia 3 de julho.

Do ponto de vista jurídico, 31 de julho foi o prazo final para o jogador decidir se renova ou não o contrato.