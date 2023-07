O armário de armazenamento do jogo é vendido em leilão, cheio de arte e roupas raras

Não é um jackpot da Powerball, mas no mundo dos armários de armazenamento, um licitante acertou em cheio ao pegar O jogo unidade antiga de … e está cheia até a borda com achados super raros.

Carol, o novo proprietário da unidade de armazenamento, disse ao TMZ … ela e seu filho estão pegando armários como hobby e gastaram US $ 1 mil em uma unidade 10 x 20 LA no início deste mês. Eles pagaram US$ 1.400 adicionais para despejar parte da bagunça e móveis que estavam lá dentro.