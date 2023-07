O Arsenal venceu por pouco o All-Star Skills Challenge sobre o MLS All-Stars

AO rsenal FC saiu vitorioso sobre o MLS All-Stars em um árduo 2023 MLS All-Star Skills Challenge apresentado pela AT&T 5G em Washington, DC na noite de terça-feira diante de uma multidão lotada. O ex-zagueiro da MLS, Auston Trusty, acertou a trave para o Victory Shot e deu o título ao Arsenal.

Além disso, Isaac Walker, do Crown Legacy FC, levou para casa o título do MLS NEXT Pro Goalie Wars depois de vencer por 3 a 2 em morte súbita contra Damian Las, do Austin FC II.

Assine o MLS Season Pass por menos e assista ao restante da temporada de 2023

MLS All-Star Shooting Challenge apresentado pela AT&T 5G

Um forte início da nova contratação do Arsenal, Jurrin Timber, fez a diferença no MLS All-Star Shooting Challenge apresentado pela AT&T 5G para dar aos visitantes o primeiro ponto da noite. Timber fez um placar de 50, enquanto o zagueiro Jakub Kiwior levou o desafio para casa com um placar de 49 na rodada final para solidificar a vitória por 121-88. O MLS All-Stars foi liderado por um ótimo desempenho do atacante do LAFC Dnis Bouanga (assista aqui), que fez 44 pontos na rodada final para dar uma chance ao MLS antes do forte esforço de Kiwior.

MLS All-Star Touch Challenge apresentado por Dawn

Apesar de um grande esforço do vencedor da Copa do Mundo da FIFA 2022 e meio-campista do Atlanta United Thiago Almada, o Arsenal conquistou o segundo ponto da noite no MLS All-Star Touch Challenge apresentado por Dawn. Outra nova contratação do Arsenal, Kai Havertz, teve vários toques importantes e redirecionamentos para os Gunners, totalizando 86 pontos para o time vencedor, enquanto Marquinhos somou outros 53. Almada liderou a MLS com 78 pontos (assista aqui) e Landon Donovan MVP da MLS Hany Mukhtar de Nashville SC fez 37 pontos na derrota por 139-115.

MLS All-Star Cross & Volley Challenge apresentado pela AT&T 5G

O MLS All-Stars entrou no quadro graças às excelentes atuações de Dnis Bouanga, do LAFC, ao lado dos goleiros Roman Brki (St. Louis CITY SC) e Tyler Miller (DC United). Bouanga brilhou na segunda rodada com impressionantes 95 pontos que incluíram chutes em tesoura, voleios e finalizações acrobáticas (assista aqui). Brki teve um desempenho perfeito na rede, parando todos os chutes de Havertz, do Arsenal. O herói da cidade natal de DC terminou o desafio em grande estilo, com Miller fazendo várias grandes defesas no Arsenal e no atacante da Seleção Masculina dos EUA, Folarin Balogun, para selar a vitória por 125-25 (assista aqui).

MLS All-Star Passing Challenge apresentado por Bounty

Os melhores distribuidores ocuparam o centro do palco no MLS All-Star Passing Challenge apresentado pelo Bounty, com o Arsenal conquistando uma vitória por 2 a 1. Thiago Almada mostrou sua classe ao passar por obstáculos em tempo recorde, derrotando facilmente o ex-zagueiro do Colorado Rapids, Auston Trusty (assista aqui). Os Gunners se recuperariam por meio de Jorginho, que derrotou por pouco Riqui Puig, do LA Galaxy, no segundo round. Na decisiva batalha final, Kiwior, do Arsenal, mostrou-se firme em mais um desafio, derrotando o meio-campista do FC Cincinnati, Luciano Acosta.

MLS All-Star Crossbar Challenge apresentado por GilletteLabs

O MLS All-Stars e o Arsenal foram e voltaram no decisivo MLS All-Star Crossbar Challenge apresentado pelo Gillette Stadium antes que o ex-jogador do Rapids e atual zagueiro do Arsenal, Auston Trusty, levasse para casa a vitória para os Gunners. O Arsenal desbloqueou a Zona 2 primeiro, mas a dupla de Dnis Bouanga (LAFC) e Christian Benteke (DC United) puxou o MLS All-Stars de volta para ela com vários rebatidas perfeitas na trave. Depois de uma série de esforços apertados, Trusty selou a vitória com um remate perfeito que ricocheteou na trave (assista aqui).