O avanço sem álcool de Tom Holland: como ele superou o vício em álcool

Tom Holland recentemente compartilhou mais detalhes sobre sua batalha contra o vício em álcool, lançando luz sobre sua jornada para a sobriedade. Em uma conversa casual e franca sobre o “De propósito com Jay Shetty” podcast, Holland se abriu sobre sua realização e subsequente decisão de parar de beber. Ele lembrou como um Natal particularmente embriagado o fez questionar seu relacionamento com o álcool e o levou a dar uma chance ao Dry January.

“Isso realmente me assustou”, admitiu Holland, refletindo sobre sua experiência de abster-se de álcool por um mês. Ele confessou: “Tudo o que eu conseguia pensar era em beber. Eu só pensava, ‘Uau, talvez eu tenha um pouco de álcool’.”

Motivado por essa revelação, Holland decidiu se desafiar ainda mais. Ele queria provar que não tinha problemas com álcool permanecendo sóbrio por dois meses. No entanto, ele achou difícil navegar na cultura de bebida da Inglaterra, sentindo que não poderia socializar ou sair sem álcool. Dúvidas começaram a surgir enquanto ele se perguntava se suas lutas eram indicativas de um problema maior.

Eventualmente, o homem Aranha estrela estendeu sua regra de não beber para seis meses. Quando seu aniversário chegou, em junho, ele sentiu uma mudança significativa. Holland descreveu esse marco como o período mais feliz de sua vida, enfatizando as mudanças positivas que experimentou durante sua jornada de sobriedade.

“Eu poderia dormir melhor. Eu poderia lidar melhor com os problemas … eu tinha uma clareza mental tão melhor. Eu me sentia mais saudável, me sentia mais em forma”, compartilhou Holland. Curioso sobre seu apego ao álcool, ele questionou: “Por que estou escravizado por esta bebida? Por que estou tão obcecado com a ideia de tomar esta bebida?”

Holland está sóbrio há um ano e meio

Agora com um ano e meio sóbrio, Holland admitiu corajosamente: “Fico feliz em dizer isso – eu era definitivamente viciado em álcool. Não estou me esquivando disso.” Sua jornada também teve um impacto positivo em sua mãe, que também optou por abraçar a sobriedade.

“Ela está adorando e tem sido incrível”, disse Holland com entusiasmo. O ator está emocionado com a transformação que experimentou desde que parou de beber e expressou sua descrença na diferença positiva que isso fez em sua vida.

Enquanto continua a inspirar o público com suas performances, Holland pode ser visto atualmente na emocionante série “The Crowded Room”, disponível para streaming no Apple TV+. Para ouvir sua aparição completa no podcast, confira o vídeo abaixo e junte-se a ele em sua jornada sincera de autodescoberta e sobriedade.